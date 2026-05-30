Денежное обеспечение военнослужащих: минимальные и максимальные суммы в июне

Сколько выплатят военным в июне: минимальные и максимальные суммы
Размер выплат военнослужащим в Украине определяется сразу несколькими факторами. На сумму влияют выслуга лет, воинское звание, должность, условия службы и сложность задач, которые выполняет защитник или защитница.
Новини.LIVE рассказывают, сколько получат украинские военные в июне 2026 года.
Какими будут минимальные выплаты
Начисление и выплата денежного обеспечения регулируются рядом нормативных документов, в частности:
- законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей";
- постановлением Кабинета Министров №704 "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц";
- приказом Министерства обороны №260 от 07.06.2018, которым утвержден порядок выплаты денежного обеспечения военным ВСУ и другим категориям лиц.
В июне военнослужащие получат выплаты, начисленные им за май. Сейчас для новобранцев, которые проходят службу на должностях рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, гарантированный минимальный уровень денежного обеспечения составляет от 20 130,05 грн. Меньше этой суммы военнослужащие получать не могут.
Вместе с тем фактический размер выплат зависит не только от срока службы. Значение имеет и род войск. Например, в Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций или Морской пехоте ВМС уровень обеспечения традиционно выше.
Какие максимальные выплаты могут получить военные
Верхней границы денежного обеспечения фактически нет, поскольку значительную часть дохода военных формируют дополнительные боевые выплаты и премии.
В июне за май, кроме базового оклада, защитникам начислят такие доплаты:
- 100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях в расчете на месяц;
- 50 000 грн — для военных, выполняющих боевые задачи в составе органов военного управления или руководят подразделениями, действующими на линии фронта;
- 30 000 грн — для представителей ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, начальствующего состава управления спецопераций НАБУ и полицейских.
Кроме того, военнослужащим предусмотрено накопительное вознаграждение — 70 000 грн за каждые 30 дней пребывания на передовых позициях. Также существуют единовременные выплаты: помощь на оздоровление, материальная поддержка, подъемные и другие компенсации.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько будут получать военнослужащие после повышения денежного обеспечения. Ожидается, что минимальный базовый оклад вырастет до 30 000 грн. Доплаты будут начислять по системе "10/20/40".
Также Новини.LIVE писали, почему военным при переводе в другую часть задерживают выплаты. Это может происходить из-за проблем с передачей финансовых документов. В таких случаях можно требовать только компенсацию потери части доходов.