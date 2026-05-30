Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Сколько выплатят военным в июне: минимальные и максимальные суммы

Сколько выплатят военным в июне: минимальные и максимальные суммы

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 12:02
Денежное обеспечение военнослужащих: минимальные и максимальные суммы в июне
Военные на учениях, деньги в кармане. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Размер выплат военнослужащим в Украине определяется сразу несколькими факторами. На сумму влияют выслуга лет, воинское звание, должность, условия службы и сложность задач, которые выполняет защитник или защитница.

Новини.LIVE рассказывают, сколько получат украинские военные в июне 2026 года.

Какими будут минимальные выплаты

Начисление и выплата денежного обеспечения регулируются рядом нормативных документов, в частности:

  • законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей";
  • постановлением Кабинета Министров №704 "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц";
  • приказом Министерства обороны №260 от 07.06.2018, которым утвержден порядок выплаты денежного обеспечения военным ВСУ и другим категориям лиц.

В июне военнослужащие получат выплаты, начисленные им за май. Сейчас для новобранцев, которые проходят службу на должностях рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, гарантированный минимальный уровень денежного обеспечения составляет от 20 130,05 грн. Меньше этой суммы военнослужащие получать не могут.

Вместе с тем фактический размер выплат зависит не только от срока службы. Значение имеет и род войск. Например, в Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций или Морской пехоте ВМС уровень обеспечения традиционно выше.

Читайте также:

Какие максимальные выплаты могут получить военные

Верхней границы денежного обеспечения фактически нет, поскольку значительную часть дохода военных формируют дополнительные боевые выплаты и премии.

В июне за май, кроме базового оклада, защитникам начислят такие доплаты:

  • 100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях в расчете на месяц;
  • 50 000 грн — для военных, выполняющих боевые задачи в составе органов военного управления или руководят подразделениями, действующими на линии фронта;
  • 30 000 грн — для представителей ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, начальствующего состава управления спецопераций НАБУ и полицейских.

Кроме того, военнослужащим предусмотрено накопительное вознаграждение — 70 000 грн за каждые 30 дней пребывания на передовых позициях. Также существуют единовременные выплаты: помощь на оздоровление, материальная поддержка, подъемные и другие компенсации.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько будут получать военнослужащие после повышения денежного обеспечения. Ожидается, что минимальный базовый оклад вырастет до 30 000 грн. Доплаты будут начислять по системе "10/20/40".

Также Новини.LIVE писали, почему военным при переводе в другую часть задерживают выплаты. Это может происходить из-за проблем с передачей финансовых документов. В таких случаях можно требовать только компенсацию потери части доходов.

денежное довольствие выплаты военным боевые выплаты
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации