Курс валют — скільки коштує купити 1 000 доларів зараз

Долари в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Початок 2026 року в Україні ознаменувався стрімким подорожчанням американської валюти. Це призвело до того, що вже 9 січня курс долара оновив свій історичний максимум, сягнувши позначки у понад 43 гривні. Він почне діяти з 12 січня, то ж це означає, що на купівлю 1 000 доларів українцям доведеться витратити чималу суму.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Курс долара в Україні

Офіційний курс долара станом на 10 січня — 42,99 гривень за один долар, свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ). Тобто, якщо спиратися на показник Нацбанку, 1 000 доларів станом на зараз коштує 42 990 гривень.

Курс гривні до долара станом на 10 січня. Скриншот: НБУ

За скільки можна купити 1 000 доларів в банках та обмінниках

Втім, курс у банках, як правило, відрізняється від офіційного показника. Наприклад, за даними на сайті Мінфін, на 10 січня фінустанови встановили, що:

середня купівля долара — 42,70 гривень за долар;

середній продаж долара — 43,38 гривень за долар.

Курс гривні щодо долара та інших валюта 10 січня. Скриншот: Мінфін

Це означає, що 1 000 доларів в банках можна купити, якщо маєте при собі не менше 43 380 гривень.

В обмінниках курс долара теж змінився. Так, 10 січня курс підріс до середнього значення у 43,45 гривень за долар. Натомість продати валюту в обмінниках можна за середньою ціною у 43,33 гривні за доллар.

Отже, купити 1 000 доларів в обмінниках можна за 43,40 гривень.

