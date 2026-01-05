Американський долар стрибнув вгору через заяви Трампа і Венесуелу

Долари в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Долар почав тиждень із різкого зміцнення. На ринках знову спрацював старий сценарій, коли при зростанні геополітичної напруги у світі гроші тікають у "тиху гавань".

Поштовхом стала операція США у Венесуелі та арешт Ніколаса Мадуро. Інвестори швидко переорієнтувалися на американську валюту, скуповуючи її як захисний актив, повідомляє Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

Ринки нервують і йдуть у долар

Реакція фінансових ринків була майже миттєвою. Спотовий індекс долара додав близько 0,3% і піднявся до максимуму за останні два тижні, з 22 грудня.

А ось інші валюти відразу опинилися під тиском. Мексиканський песо за день просів приблизно на 0,7%, євро втратив близько 0,3%. Навіть прибутковість казначейських облігацій США трохи знизилася, бо інвестори скуповували їх разом із доларом.

Долар стежить за Венесуелою і заявами Трампа

Ключовим фактором стала невизначеність навколо Венесуели та заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що США мають намір "керувати" процесами в країні.

Для валютних ринків це означає, що ризик зріс, а правила гри можуть змінитися дуже швидко. У таких умовах трейдери традиційно скорочують позиції в ризикових активах і перекладаються в долар.

Але й економіка нікуди не зникла з порядку денного. Уже цього тижня ринок чекає на важливі американські звіти — з інфляції та зайнятості поза сільським господарством.

Ці цифри можуть або підтримати нинішнє зростання долара, або, навпаки, охолодити запал покупців. Тому нинішнє зміцнення — поки що радше реакція на страх, ніж на фундамент.

Чому інвестори знову віддають перевагу долару

Завжди, коли у світі з’являються ризики — війни, перевороти, санкції чи різкі політичні рішення — великі гроші шукають захист.

Інвестори виходять з акцій та валют "слабких" країн, і всього, що може різко впасти.

Натомість купують готівковий долар і американські держоблігації. Навіть якщо події відбуваються далеко від США, попит на долар автоматично зростає разом із його курсом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які купюри долара та євро конфіскують відразу в обмінному пункті.

Також дізнайтеся, що буде з курсом долара у 2026 році та чого чекати українцям.