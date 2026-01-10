Курс валют — сколько стоит купить 1 000 долларов сейчас

Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Начало 2026 года в Украине ознаменовалось стремительным подорожанием американской валюты. Это привело к тому, что уже 9 января курс доллара обновил свой исторический максимум, достигнув отметки в более 43 гривны. Он начнет действовать с 12 января, так что это означает, что на покупку 1 000 долларов украинцам придется потратить немалую сумму.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Курс доллара в Украине

Официальный курс доллара по состоянию на 10 января — 42,99 гривны за один доллар, свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ). То есть, если опираться на показатель Нацбанка, 1 000 долларов по состоянию на сейчас стоит 42 990 гривен.

Курс гривны к доллару по состоянию на 10 января. Скриншот: НБУ

За сколько можно купить 1 000 долларов в банках и обменниках

Впрочем, курс в банках, как правило, отличается от официального показателя. Например, по данным на сайте Минфин, на 10 января финучреждения установили, что:

средняя покупка доллара — 42,70 гривны за доллар;

средняя продажа доллара — 43,38 гривен за доллар.

Курс гривны по отношению к доллару и другим валютам 10 января. Скриншот: Минфин

Это означает, что 1 000 долларов в банках можно купить, если имеете при себе не менее 43 380 гривен.

В обменниках курс доллара тоже изменился. Так, 10 января курс подрос до среднего значения в 43,45 гривны за доллар. Продать валюту в обменниках можно по средней цене в 43,33 гривны за доллар.

Итак, купить 1 000 долларов в обменниках можно за 43 40 гривен.

