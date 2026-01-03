Відео
Скільки потрібно заплатити за 1 000 доларів в Україні

Дата публікації: 3 січня 2026 13:35
1000 доларів гривнях — який курс в банках та обмінниках
Долари. Фото: Новини.LIVE

В Україні практично щодня відбуваються коливання долара, однак вони є несуттєвими, тож для багатьох громадян залишаються майже непомітними. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 000 доларів в Україні станом на 3 січня 2026 року. 

Читайте також:

Який курс долара в Україні 

Станом на 3 січня, за офіційними даними Національного банку України (НБУ), курс долара втримався на рівні 42,17 гривні. 

Середній курс долара в українських банках, як значиться в інформації, наданій на порталі Мінфін, 3 січня є таким: 

  • купівля — 42,00 гривні за долар;
  • продаж — 42,50 гривні за долар.

Є зміни й в обмінниках країни. Середній курс долара у цих фінустановах наступний:

  • купівля — 42,35 гривні за долар;
  • продаж — 42,45 гривні за долар.

За скільки можна купити 1 000 доларів 

В банках 3 січня 2026 року 1 000 доларів можна купити за суму від 42 500 гривень. Якщо купувати 1 000 доларів в обмінниках, то ваші витрати сягнуть понад 42 450 гривень. 

Скільки можна заробити, якщо продати 1 000 доларів

Якщо обмінюватимете 1 000 доларів на гривні в якомусь із банків, то зможете отримати 42 000 грн. В обмінниках за 1 000 доларів запропонують суму, приблизно, у 42 350 гривень.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що під час купівлі чи продажу доларів, касири перевіряють валюту на справжність. Якщо з цим виникають проблеми, то банкноти конфісковують та передають на дослідження в уповноважений підрозділ НБУ.

За цю процедуру власники валюти — клієнти банків чи обмінників — не платять гроші. Якщо результат перевірки буде позитивним, тобто валюта виявиться справжньою, то її номінальну вартість відшкодують у повному розмірі. А якщо ні — кошти вилучать з обігу.

Раніше ми розповідали, що клієнти ПриватБанку можуть купувати долари, євро чи іншу іноземну валюту як у відділеннях, так і у мобільному додатку Приват24. Відомо, яку суму дозволено придбати. Також ми писали, яку суму можна брати з собою, щоб без проблем перетнути кордон. Для громадян, які хочуть виїхати з України, є чіткий ліміт на перевезення валюти

курс валют курс гривні гривня долар курс
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
