Главная Финансы Сколько нужно заплатить за 1000 долларов в Украине

Сколько нужно заплатить за 1000 долларов в Украине

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 13:35
1000 долларов в гривнах — какой курс в банках и обменниках
Доллари. Фото: Новости.LIVE

В Украине практически ежедневно происходят колебания доллара, однако они несущественны, поэтому для рядовых граждан остаются почти незаметными.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 000 долларов в Украине по состоянию на 3 января 2026 года.

Читайте также:

Какой курс доллара в Украине

По состоянию на 3 января, по официальным данным Национального банка Украины (НБУ), курс доллара удержался на уровне 42,17 гривны.

Средний курс доллара в украинских банках, как значится в информации, предоставленной на портале Минфин, 3 января является таким:

  • покупка — 42,00 гривны за доллар;
  • продажа — 42,50 гривны за доллар.

Есть изменения и в обменниках страны. Средний курс доллара в этих финучреждениях следующий:

  • покупка — 42,35 гривны за доллар;
  • продажа — 42,45 гривны за доллар.

За сколько можно купить 1 000 долларов

В банках 3 января 2026 года 1 000 долларов можно купить за сумму от 42 500 гривен. Если покупать 1 000 долларов в обменниках, то ваши расходы составят более 42 450 гривен.

Сколько можно заработать, если продать 1 000 долларов

Если обменивать 1 000 долларов на гривны в каком-то из банков, то сможете получить 42 000 грн. В обменниках за 1 000 долларов предложат сумму, примерно, в 42 350 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, что при покупке или продаже долларов, кассиры проверяют валюту на подлинность. Если с этим возникают проблемы, то банкноты конфискуют и передают на исследование в уполномоченное подразделение НБУ.

За эту процедуру владельцы валюты — клиенты банков или обменников — не платят деньги. Если результат проверки будет положительным, то есть валюта окажется настоящей, то ее номинальную стоимость возместят в полном размере. А если нет — средства изымут из обращения.

Ранее мы рассказывали, что клиенты ПриватБанка могут покупать доллары, евро или другую иностранную валюту как в отделениях, так и в мобильном приложении Приват24. Известно, какую сумму разрешено приобрести. Также мы писали, какую сумму можно брать с собой, чтобы без проблем пересечь границу. Для граждан, которые хотят выехать из Украины, есть четкий лимит на перевозку валюты.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
