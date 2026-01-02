Відео
Інвестори вже не роблять ставку на долар — прогноз на 2026 рік

Дата публікації: 2 січня 2026 13:30
Долар впав у 2025 — що чекає на валюту у 2026 році
Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

Американський долар почав 2026 рік ослабленим. За минулий рік долар показав найбільше річне падіння за 8 років.  

Тепер трейдери буквально завмерли в очікуванні нових макроданих і рішень центральних банків, пише Reuters.

Що сталося з доларом за 2025 рік

Минулого року він серйозно здав позиції. Індекс долара DXY впав на 9,4%. А ось євро навпаки зміцнився більш ніж на 13% і завершив рік поблизу рівня 1,17 долара. Фунт стерлінгів додав майже 8%, закріпившись вище 1,34 долара.

Чому долар слабшає

Аналітики сходяться на кількох ключових причинах. По-перше, поступово зникає перевага США за процентними ставками — різниця між американськими ставками та ставками в інших розвинених економіках скорочується.

По-друге, на ринок тисне політична невизначеність. Уже в травні 2026 року завершується каденція голови ФРС Джерома Павелла, і інвестори не розуміють, якою буде подальша монетарна політика.

Третій фактор — фіскальні ризики. Зростання бюджетного дефіциту США та розмови про нові торгові війни змушують капітал шукати альтернативи долару.

2026 рік і фактор Трампа

Головна інтрига нового року — хто очолить Федеральну резервну систему США. Ринки очікують, що Дональд Трамп може зробити ставку на більш м’якого кандидата, готового активніше знижувати ставки.

Зараз трейдери закладають щонайменше два зниження ставки у 2026 році, хоча сама ФРС офіційно говорить лише про одне. Саме ця різниця очікувань і створює нервозність на валютному ринку. 

Єна вибивається з загальної картини

Поки більшість світових валют зміцнювалися, японська єна, як і долар, залишилася слабкою ланкою. За 2025 рік вона додала менш ніж 1% і зараз торгується поблизу рівня 156,8 за долар.
Це майже 10-місячний мінімум, через що в Японії знову заговорили про можливі валютні інтервенції, якщо тиск на єну посилиться.

ринок долар економіка валюта ФРС
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
