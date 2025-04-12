Гранти до 8 млн гривень для виробників озброєння — як отримати у 2025 році

Купюри по одній тисячі гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадяни України, які виготовляють комплектуючі для озброєння та військової техніки, можуть отримати від уряду до 8 млн грн. Це грант, який надається на умовах співфінансування — кошти треба повернути в держбюджет, сплачуючи податки впродовж трьох років.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

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Гранти до 8 млн грн від уряду — які умови для отримання

Таким чином уряд хоче надати підтримку оборонно-промисловому комплексу під час повномасштабної війни з РФ. За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, підприємствам нададуть до 8 мільйонів грн, щоби вони закупили необхідне обладнання.

"Міністерство економіки намагається підтримати ОПК в межах програм для цивільних виробників. Торік ми розширили програму грантів на переробку і надали можливість користуватися нею й виробникам дронів. Тепер запускаємо окремий напрям для виробників компонентів до озброєння", — сказала Свириденко.

Фінансування відбуватиметься на наступних умовах:

50% покриває держава;

50% — самі виробники;

для підприємств в прифронтових регіонах та виробників БПЛА грант може покрити до 80%.

Гроші, які надасть держава, треба витратити на купівлю, доставку та монтаж обладнання. Отримати грант можуть як працюючі підприємства, так і ті, хто тільки налагоджує виробництво. Важливі умови:

проєкт, на який подається грантова заявка, має належати до переробної промисловості;

підприємство повинне відповідати базовим вимогам прозорості, податкової дисципліни та не мати зв’язків з державою-агресором;

підприємство зобов'язується створити понад п'ять нових робочих місць;

грантові кошти мають бути повернуті впродовж трьох років шляхом сплати податків.

Зареєструвати свою заявку на грант можна через Дію. Для цього:

обираєте банк серед доступних для участі у програмі;

заповнюєте заявку та представляєте бізнес-план;

проходите співбесіду та показуєте виробництво банку.

За два тижні, коли Мінекономіки розгляне отриману заявку та, якщо надасть позитивну відповідь, підприємство перераховує банку власну частку, а держава дофінансовує проєкт.

Раніше ми розповідали, що жінки з Київської області мають нагоду отримати 1 тис. дол. від благодійної організації World Vision. Грошова підтримка надається українкам, які хочуть розпочати власну справу.

Також нагадаємо, що благодійна організація "Caritas Czech Republic in Ukraine" приймає заявки на участь у грантовому проєкті. Ці кошти треба витратити на навчання та перекваліфікацію.