Гранты до 8 млн гривен для производителей вооружения — как получить в 2025 году

Купюры по одной тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Граждане Украины, которые производят комплектующие для вооружения и военной техники, могут получить от правительства до 8 млн грн. Это грант, который предоставляется на условиях софинансирования — средства надо вернуть в госбюджет, платя налоги в течение трех лет.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

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Таким образом правительство хочет оказать поддержку оборонно-промышленному комплексу во время полномасштабной войны с РФ. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, предприятиям предоставят до 8 миллионов грн, чтобы они закупили необходимое оборудование.

"Министерство экономики пытается поддержать ОПК в рамках программ для гражданских производителей. В прошлом году мы расширили программу грантов на переработку и предоставили возможность пользоваться ею и производителям дронов. Теперь запускаем отдельное направление для производителей компонентов к вооружению", — сказала Свириденко.

Финансирование будет происходить на следующих условиях:

50% покрывает государство;

50% — сами производители;

для предприятий в прифронтовых регионах и производителей БпЛА грант может покрыть до 80% расходов.

Деньги, которые предоставит государство, надо потратить на покупку, доставку и монтаж оборудования. Получить грант могут как работающие предприятия, так и только налаживающее производство. Важные условия:

проект, на который подается грантовая заявка, должен относиться к перерабатывающей промышленности;

предприятие должно соответствовать базовым требованиям прозрачности, налоговой дисциплины и не иметь связей с государством-агрессором;

предприятие обязуется создать более пяти новых рабочих мест;

грантовые средства должны быть возвращены в течение трех лет путем уплаты налогов.

Зарегистрировать свою заявку на грант можно через Дію. Для этого:

выбираете банк среди доступных для участия в программе;

заполняете заявку и представляете бизнес-план;

проходите собеседование и показываете производство банку.

Через две недели, когда Минэкономики рассмотрит полученную заявку и, если даст положительный ответ, предприятие перечисляет банку свою часть денег, а государство дофинансирует проект.

Ранее мы рассказывали, что женщины из Киевской области имеют возможность получить 1 тыс. долл. от благотворительной организации World Vision. Денежная поддержка предоставляется украинкам, которые хотят начать собственное дело.

Также напомним, что благотворительная организация "Caritas Czech Republic in Ukraine" принимает заявки на участие в грантовом проекте. Эти средства надо потратить на обучение и переквалификацию.