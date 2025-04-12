Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Сколько заплатят украинцам за помощь ВСУ — Кабмин назвал цифры arrow

Сколько заплатят украинцам за помощь ВСУ — Кабмин назвал цифры

12 апреля 2025 11:00
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Гранты до 8 млн гривен для производителей вооружения — как получить в 2025 году
Купюры по одной тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Граждане Украины, которые производят комплектующие для вооружения и военной техники, могут получить от правительства до 8 млн грн. Это грант, который предоставляется на условиях софинансирования — средства надо вернуть в госбюджет, платя налоги в течение трех лет.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Реклама
Читайте также:

Гранты до 8 млн грн от правительства — какие условия для получения

Таким образом правительство хочет оказать поддержку оборонно-промышленному комплексу во время полномасштабной войны с РФ. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, предприятиям предоставят до 8 миллионов грн, чтобы они закупили необходимое оборудование.

"Министерство экономики пытается поддержать ОПК в рамках программ для гражданских производителей. В прошлом году мы расширили программу грантов на переработку и предоставили возможность пользоваться ею и производителям дронов. Теперь запускаем отдельное направление для производителей компонентов к вооружению", — сказала Свириденко.

Финансирование будет происходить на следующих условиях:

  • 50% покрывает государство;
  • 50% — сами производители;
  • для предприятий в прифронтовых регионах и производителей БпЛА грант может покрыть до 80% расходов.

Деньги, которые предоставит государство, надо потратить на покупку, доставку и монтаж оборудования. Получить грант могут как работающие предприятия, так и только налаживающее производство. Важные условия:

  • проект, на который подается грантовая заявка, должен относиться к перерабатывающей промышленности;
  • предприятие должно соответствовать базовым требованиям прозрачности, налоговой дисциплины и не иметь связей с государством-агрессором;
  • предприятие обязуется создать более пяти новых рабочих мест;
  • грантовые средства должны быть возвращены в течение трех лет путем уплаты налогов.

Зарегистрировать свою заявку на грант можно через Дію. Для этого:

  • выбираете банк среди доступных для участия в программе;
  • заполняете заявку и представляете бизнес-план;
  • проходите собеседование и показываете производство банку.
  • Через две недели, когда Минэкономики рассмотрит полученную заявку и, если даст положительный ответ, предприятие перечисляет банку свою часть денег, а государство дофинансирует проект.

Ранее мы рассказывали, что женщины из Киевской области имеют возможность получить 1 тыс. долл. от благотворительной организации World Vision. Денежная поддержка предоставляется украинкам, которые хотят начать собственное дело.

Также напомним, что благотворительная организация "Caritas Czech Republic in Ukraine" принимает заявки на участие в грантовом проекте. Эти средства надо потратить на обучение и переквалификацию.

Минэкономики выплаты бизнес гранты война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама