Головна Фінанси Скільки платять пенсіонерам у Польщі — дані Євростату

Скільки платять пенсіонерам у Польщі — дані Євростату

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 15:05
Пенсії в Польщі — які суми виплачують громадянам
Польські злоти на столі. Фото: Pixabay

Пенсії в Польщі не найбільші в Європі, проте значно перевищують українські.  

Проте, згідно з даними Євростату, Польща займає лише двадцяте місце серед європейських країн за розміром пенсій, пише In Poland.

Читайте також:

Скільки отримують пенсіонери в Польщі

Розмір польської пенсії має значення для тих українців, які працювали або працюють у Польщі та хочуть знати, які виплати їх чекають у майбутньому.

У 2025 році середня пенсія становила близько 4 255 злотих брутто, що дорівнює приблизно 50 778 гривень. Мінімальна пенсія менша, але також вища за українську: 1 878,91 злотих брутто, або близько 1 709,81 злотих на руки. Це приблизно 20 350 гривень.

Позиція Польщі в європейському рейтингу

Євростат констатує, що Польща поступається західноєвропейським країнам. У 2024 році середня пенсія в Європі становила 1 443 євро брутто на місяць. Це близько 6 000 злотих.

Пенсіонери з Німеччини, Франції, Іспанії, Італії та Скандинавії отримують більше. У цьому списку Польща опинилася на двадцятому місці, поступившись не лише "старій Європі", а й Естонії, Чехії та Словенії.

Найвищі пенсії в Європі зафіксовано в Ісландії, яка не входить до ЄС. У 2023 році середня пенсія там становила 3 168 євро брутто на місяць.

Раніше ми писали, коли українці почнуть отримувати середню зарплату у 1000 доларів і чому зарплати не зростають лише через чиєсь бажання.

Також дізнайтеся скільки платять працівникам різних професій у Києві у січні 2026 року.  

Польща пенсії євро злотий середня зарплата
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
