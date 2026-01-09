Видео
Главная Финансы Сколько платят пенсионерам в Польше — данные Евростата

Сколько платят пенсионерам в Польше — данные Евростата

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 15:05
Пенсии в Польше — какие суммы выплачивают гражданам
Польские злотые на столе. Фото: Pixabay

Пенсии в Польше не самые большие в Европе, однако значительно превышают украинские.  

Однако, согласно данным Евростата, Польша занимает лишь двадцатое место среди европейских стран по размеру пенсий, пишет In Poland.

Читайте также:

Сколько получают пенсионеры в Польше

Размер польской пенсии имеет значение для тех украинцев, которые работали или работают в Польше и хотят знать, какие выплаты их ждут в будущем.

В 2025 году средняя пенсия составляла около 4 255 злотых брутто, что равняется примерно 50 778 гривен. Минимальная пенсия меньше, но также выше украинской: 1 878,91 злотых брутто, или около 1 709,81 злотых на руки. Это примерно 20 350 гривен.

Позиция Польши в европейском рейтинге

Евростат констатирует, что Польша уступает западноевропейским странам. В 2024 году средняя пенсия в Европе составляла 1 443 евро брутто в месяц. Это около 6 000 злотых.

Пенсионеры из Германии, Франции, Испании, Италии и Скандинавии получают больше. В этом списке Польша оказалась на двадцатом месте, уступив не только "старой Европе", но и Эстонии, Чехии и Словении.

Самые высокие пенсии в Европе зафиксированы в Исландии, которая не входит в ЕС. В 2023 году средняя пенсия там составляла 3 168 евро брутто в месяц.

Ранее мы писали, когда украинцы начнут получать среднюю зарплату в 1000 долларов и почему зарплаты не могут растут только по чьему-то желанию.

Также узнайте сколько платят работникам разных профессий в Киеве в январе 2026 года.

Польша пенсии евро злотый средняя зарплата
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
