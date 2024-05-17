Де пенсіонери частіше отримують виплати — деталі від ПФУ

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Станом на 1 травня 2024 року в Україні зросла кількість пенсіонерів. За даними Пенсійного фонду України, їхнє число склало 10,159 млн осіб, що на 4 тисячі більше, ніж у попередньому місяці. Відомо, що пенсійні виплати через банківські рахунки отримуують 8,082 млн українців.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Де в Україні найбільше пенсіонерів

За даними Пенсійного фонду, у квітні найбільше отримували пенсії у Дніпропетровській області — 870,4 тисячі осіб. У Києві зареєстровано 731,1 тисяч пенсіонерів, а в Харківській області — 694,1 тисячі осіб.

Статистика пенсіонерів в Україні. Джерело: скриншот

Де частіше отримують пенсії

За даними ПФУ, 8,082 млн осіб отримують пенсії через поточні рахунки в банках, тоді як інші 2,077 млн пенсіонерів отримують виплати через "Укрпошту".

За останнім звітом, частка "ПриватБанку" складає 58,7%, що становить 4 744,0 млн осіб. Державний "Ощадбанк" на другому місці з часткою 30,8%, або 2 487,3 млн осіб.

Важливо зазначити, що частка "ПриватБанку" поступово зростає, тоді як частка "Ощадбанку" зменшується. У банку іноземної банківської групи "Райффайзен Банк" пенсії отримують 311,4 тисяч осіб (3,8%). Інші банки забезпечують виплати для 539,6 тисяч осіб (6,7%).

За даними Пенсійного фонду України, сума перерахування коштів через банки за січень-квітень 2024 року склала 196,8 млрд гривень, що на 13,8% перевищує показник у 2023 році, який становив 173 млрд гривень.

В яких банках найбільше пенсійних виплат. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, у червні 2024 року очікуються зміни та підвищення виплат для пенсіонерів. Зокрема, частина громадян отримає матеріальну допомогу від ООН.

Ми також писали, що Пенсійний фонд України (ПФУ) розраховує на повноцінне фінансування соціальної сфери у 2024 році. Зокрема, дефіциту коштів не передбачається.