Пенсії у 2024 році — українці отримають вищі суми влітку

Люди похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні 2024 року очікуються зміни та підвищення виплат для пенсіонерів. Зокрема, частина громадян отримає матеріальну допомогу від ООН.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Підвищені пенсії для працюючих пенсіонерів у червні

В рамках законодавства, в Україні у квітні було здійснено автоматичний перерахунок виплат працюючим пенсіонерам за страховий стаж, отриманий за останні два роки.

Сума підвищення пенсії для кожного пенсіонера є індивідуальною, залежить від тривалості стажу і зарплати (доходу), з якої обчислюють пенсію.

Водночас виплата відповідного підвищення буде здійснена Пенсійним фондом у червні 2024 року разом за квітень-травень. Пояснюється це тим, що перерахунок виплат став можливий лише після того, як до Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування надійшла інформація про сплату ЄСВ за перший квартал. Відповідні звіти мають подаватися по травень.

Тобто для отримання нарахувань особисто звертатися нікуди не треба. Їх здійснять автоматично, за даними, які містить Держреєстр застрахованих осіб.

Доплати за віком до пенсій

Влітку цього року виплати зростуть у тих громадян, яким упродовж літніх місяців виповниться 70, 75 та 80 років. Суми підвищаться для тих, у кого пенсія не перевищує 10,34 тис. грн.

Вікові надбавки передбачені у таких розмірах для різних груп:

громадян, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75 років — у сумі 300 грн;

осіб, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80 років — у сумі 456 грн;

громадян, яким виповнилося 80 років і вище, — у сумі 570 грн.

Грошова допомога пенсіонерам влітку

Окрім того, у червні для частини громадян передбачена додаткова грошова допомога від ВПП ООН. У квітні цього її продовжили ще на три місяці. Тобто червень буде останнім запланованим місяцем для виплати матеріальної допомоги.

Отримають додаткові виплати пенсіонери, які підпадають під такі критерії:

пенсія не перевищує суму у 3,25 тис. грн;

мешкають на територіях активних/можливих бойових дій;

з 1 березня 2023 року не мали додаткових виплат від міжнародних організацій чи допомоги для переселенців.

Цю виплату також здійснять без звернення особи до ВПП ООН чи Пенсійного фонду. Грошову допомогу перерахують на банківську картку чи через Укрпошту разом з основною пенсією.

Громадяни, які не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, не отримають пенсій. Йдеться про пенсіонерів, які мають статус ВПО, отриманий до 24 лютого 2022 року. Для того, щоб поновити виплати, мають пройти перевірку у будь-який зручний спосіб. Варіанти проходження ідентифікації опубліковані на сайті ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд розраховує на повноцінне фінансування соціальної сфери у 2024 році. Зокрема, дефіциту коштів не передбачається.

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