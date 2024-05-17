Где пенсионеры чаще получают выплаты – детали от ПФУ

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По состоянию на 1 мая 2024 года в Украине возросло количество пенсионеров. По данным Пенсионного фонда Украины, их число составило 10,159 млн человек, что на 4 тыс. больше, чем в предыдущем месяце. Известно, что пенсионные выплаты через банковские счета получают 8,082 млн украинцев.

Об этом сказано на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Где в Украине больше всего пенсионеров

По данным Пенсионного фонда, в апреле больше получали пенсии в Днепропетровской области — 870,4 тыс. человек. В Киеве зарегистрировано 731,1 тыс. пенсионеров, а в Харьковской области — 694,1 тыс. человек.

Статистика пенсионеров в Украине. Источник: скриншот

Где чаще всего получают пенсии

По данным ПФУ, 8,082 млн человек получают пенсии через текущие счета в банках, в то время как остальные 2,077 млн пенсионеров получают выплаты через Укрпочту.

По последнему отчету доля ПриватБанка составляет 58,7%, что составляет 4 744,0 млн человек. Государственный "Ощадбанк" на втором месте с долей 30,8%, или 2 487,3 млн человек.

Важно отметить, что доля ПриватБанка постепенно растет, тогда как доля Ощадбанка уменьшается. В банке иностранной банковской группы "Райффайзен Банк" пенсии получают 311,4 тыс. человек (3,8%). Другие банки обеспечивают выплаты для 539,6 тыс. человек (6,7%).

По данным Пенсионного фонда Украины, сумма перечисления средств через банки за январь-апрель 2024 года составила 196,8 млрд гривен, что на 13,8% превышает показатель в 2023 году, который составил 173 млрд гривен.

В каких банках больше всего пенсионных выплат. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в июне 2024 года ожидаются изменения и повышения выплат для пенсионеров. В частности, часть граждан получит материальную помощь от ООН.

Мы также писали, что Пенсионный фонд Украины рассчитывает на полноценное финансирование социальной сферы в 2024 году. В частности, дефицит средств не предусматривается.