Грошове забезпечення у листопаді: скільки виплачують військовим в тилу

Людина у військовій формі. Фото: УНІАН

Військовослужбовці, які не беруть участі в бойових діях і виконують обов'язки на тилових посадах, можуть отримувати додаткові 10 000 гривень на місяць. Ця виплата доповнює основне грошове забезпечення. Водночас остаточна сума залежить від фактичного часу служби, а під час відпустки та лікування діють окремі правила нарахування.

Про умови нарахування виплат військовим в тилу розповіли у Міністерстві оборони України, передають Новини.LIVE.

Реклама

Які виплати отримують військові на тилових посадах

Влітку 2026 року в межах змін у Силах оборони України запровадили додаткову винагороду у розмірі 10 000 гривень за виконання обов'язків військової служби.

Ця доплата не залежить від посадового окладу або надбавки за вислугу років. Її основна мета — забезпечити військовослужбовцям, які виконують службові обов'язки поза районами бойових дій, щонайменше 30 000 гривень на місяць.

Винагороду нараховують пропорційно часу виконання обов'язків військової служби. Її отримують військові, яким не призначені інші додаткові виплати у розмірі 30 000, 50 000 або 100 000 гривень.

Читайте також:

Наприклад, автомеханік, який працює в тиловій майстерні, за повний місяць виконання службових обов'язків має отримати щонайменше 30 000 гривень. Ця сума складається з основного грошового забезпечення від 20 000 гривень та додаткової винагороди у розмірі 10 000 гривень.

Водночас навіть військовослужбовці на небойових посадах можуть залучатися до виконання бойових або спеціальних завдань. У такому разі до основного грошового забезпечення додають відповідну винагороду у розмірі 30 000, 50 000 або 100 000 гривень.

Якщо військовий отримує одну з таких доплат, додаткові 10 000 гривень за виконання обов'язків військової служби йому не нараховують.

Які виплати отримують військові під час відпустки

Під час відпустки додаткова винагорода у розмірі 10 000 гривень не виплачується. На цей період за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення.

Це стосується таких видів відпусток:

основної щорічної відпустки тривалістю від 30 днів;

відпустки за сімейними обставинами до 10 днів без урахування часу на дорогу в межах України;

додаткової відпустки для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни тривалістю 14 днів;

відпустки після звільнення з полону тривалістю 90 днів;

відпустки для лікування, тривалість якої визначає військово-лікарська комісія.

Якщо військовослужбовець протягом місяця 15 днів перебував у відпустці, додаткову винагороду йому нарахують лише за фактичний час виконання обов'язків військової служби. За дні відпустки військовий отримує лише основне грошове забезпечення.

Як виплачують гроші військовим під час лікування

Відповідно до наказу Міністерства оборони України № 232 від 29 червня 2026 року, додаткову винагороду у розмірі 10 000 гривень нараховують військовослужбовцям, які не мають права на інші доплати у розмірі 30 000, 50 000 або 100 000 гривень.

У документі визначено випадки, коли така винагорода не виплачується. Водночас період лікування до цього переліку не включений.

Отже, під час лікування через хворобу або поранення військовослужбовець отримує основне грошове забезпечення та додаткові 10 000 гривень. Виняток становлять випадки поранення, пов'язаного із захистом України, для яких передбачена окрема винагорода.

Якщо військовий перебуває на лікуванні безперервно понад чотири місяці, виплати продовжують здійснювати лише за наявності відповідного рішення військово-лікарської комісії. Таке рішення має бути оформлене наказом командира військової частини.

Якщо військовослужбовець проходить лікування через поранення, отримане під час захисту Батьківщини, він має право на додаткову винагороду у розмірі 100 000 гривень на місяць. Поранення має бути підтверджене довідкою за формою 5.

Ця виплата здійснюється додатково до основного грошового забезпечення.

Винагороду у розмірі 100 000 гривень нараховують:

під час перебування на стаціонарному лікуванні, зокрема за кордоном;

після виписки з лікарні, якщо військовослужбовця направляють у відпустку для лікування у зв'язку з тяжким пораненням.

У другому випадку тяжкість поранення та необхідність такої відпустки мають бути зазначені у висновку військово-лікарської комісії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що військові зможуть додатково заробляти поза службою. Відповідний проєкт внесли до Верховної Ради. Документ передбачає послаблення антикорупційних обмежень, які зараз забороняють військовим посадовим особам займатися підприємництвом та іншою оплачуваною діяльністю.

Також Новини.LIVE писали, які мінімальні суми нарахують військовим у листопаді. Після завершення навчання та зарахування до військової частини виплати залежать від посади, звання, тривалості служби, виду військ та інших обставин. Крім основних сум, військовослужбовцям можуть нараховувати щомісячні надбавки.