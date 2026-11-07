Денежное обеспечение в ноябре: сколько выплачивают военным в тылу

Человек в военной форме. Фото: УНИАН

Военнослужащие, не участвующие в боевых действиях и выполняющие обязанности на тыловых должностях, могут получать дополнительные 10 000 гривен в месяц. Эта выплата дополняет основное денежное довольствие. При этом окончательная сумма зависит от фактического срока службы, а во время отпуска и лечения действуют отдельные правила начисления.

Об условиях начисления выплат военным в тылу рассказали в Министерстве обороны Украины, передают Новини.LIVE.

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Какие выплаты получают военные на тыловых должностях

Летом 2026 года в рамках реформ в Силах обороны Украины ввели дополнительное вознаграждение в размере 10 000 гривен за выполнение обязанностей военной службы.

Эта доплата не зависит от должностного оклада или надбавки за выслугу лет. Ее основная цель — обеспечить военнослужащим, выполняющим служебные обязанности вне районов боевых действий, не менее 30 000 гривен в месяц.

Вознаграждение начисляется пропорционально времени выполнения обязанностей военной службы. Его получают военные, которым не назначены другие дополнительные выплаты в размере 30 000, 50 000 или 100 000 гривен.

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Например, автомеханик, работающий в тыловой мастерской, за полный месяц выполнения служебных обязанностей должен получить не менее 30 000 гривен. Эта сумма состоит из основного денежного довольствия в размере 20 000 гривен и дополнительного вознаграждения в размере 10 000 гривен.

В то же время даже военнослужащие на небоевых должностях могут привлекаться к выполнению боевых или специальных задач. В таком случае к основному денежному обеспечению добавляется соответствующее вознаграждение в размере 30 000, 50 000 или 100 000 гривен.

Если военнослужащий получает одну из таких доплат, дополнительные 10 000 гривен за выполнение обязанностей военной службы ему не начисляются.

Какие выплаты получают военнослужащие во время отпуска

Во время отпуска дополнительное вознаграждение в размере 10 000 гривен не выплачивается. На этот период военнослужащему сохраняется основное денежное довольствие.

Это касается следующих видов отпусков:

основного ежегодного отпуска продолжительностью от 30 дней;

отпуска по семейным обстоятельствам продолжительностью до 10 дней без учета времени на дорогу в пределах Украины;

дополнительного отпуска для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны продолжительностью 14 дней;

отпуска после освобождения из плена продолжительностью 90 дней;

отпуска для лечения, продолжительность которого определяет военно-медицинская комиссия.

Если военнослужащий в течение месяца 15 дней находился в отпуске, дополнительное вознаграждение ему начислят только за фактическое время выполнения обязанностей военной службы. За дни отпуска военный получает только основное денежное довольствие.

Как выплачивают деньги военным во время лечения

В соответствии с приказом Министерства обороны Украины № 232 от 29 июня 2026 года, дополнительное вознаграждение в размере 10 000 гривен начисляется военнослужащим, не имеющим права на другие доплаты в размере 30 000, 50 000 или 100 000 гривен.

В документе определены случаи, когда такое вознаграждение не выплачивается. При этом период лечения в этот перечень не включен.

Таким образом, во время лечения по причине болезни или ранения военнослужащий получает основное денежное довольствие и дополнительные 10 000 гривен. Исключение составляют случаи ранения, связанного с защитой Украины, для которых предусмотрено отдельное вознаграждение.

Если военнослужащий находится на лечении непрерывно более четырех месяцев, выплаты продолжают осуществляться только при наличии соответствующего решения военно-врачебной комиссии. Такое решение должно быть оформлено приказом командира воинской части.

Если военнослужащий проходит лечение в связи с ранением, полученным при защите Родины, он имеет право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен в месяц. Ранение должно быть подтверждено справкой по форме 5.

Эта выплата производится дополнительно к основному денежному довольствию.

Вознаграждение в размере 100 000 гривен начисляется:

во время пребывания на стационарном лечении, в том числе за рубежом;

после выписки из больницы, если военнослужащего направляют в отпуск для лечения в связи с тяжким ранением.

Во втором случае тяжесть ранения и необходимость такого отпуска должны быть указаны в заключении военно-врачебной комиссии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военные смогут дополнительно зарабатывать вне службы. Соответствующий законопроект внесли в Верховную Раду. Документ предусматривает ослабление антикоррупционных ограничений, которые сейчас запрещают военным должностным лицам заниматься предпринимательством и другой оплачиваемой деятельностью.

Также Новини.LIVE писали, какие минимальные суммы начислят военным в ноябре. После завершения обучения и зачисления в воинскую часть выплаты зависят от должности, звания, продолжительности службы, рода войск и других обстоятельств. Помимо основных сумм, военнослужащим могут начисляться ежемесячные надбавки.