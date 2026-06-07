Як оплачують декретні військовослужбовицям: суми та строки відпустки

Вагітна жінка, військова форма, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вагітність для військовослужбовиць в Україні є підставою для звільнення зі служби. Водночас жінка має право добровільно продовжити військову службу. У такому разі за нею зберігається грошове забезпечення та всі передбачені законом виплати.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Рівненський обласний ТЦК та СП.

Як оформлюється декретна відпустка під час служби

Щоб офіційно підтвердити статус вагітної та скористатися відповідними гарантіями, військовослужбовиці необхідно стати на медичний облік і отримати документи, що підтверджують вагітність, у закладі охорони здоров’я.

Після встановлення факту вагітності треба:

Повідомити своє командування. Надати медичний документ (висновок про тимчасову непрацездатність або постанову ВЛК), якщо умови перебігу вагітності потребують зміни умов служби.

За наявності медичних показань та за згодою військовослужбовиці її можуть перевести на посаду з меншою службовою навантаженістю — рівнозначну або нижчу, відповідно до стану здоров’я.

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Чи можливо звільнитися зі служби через вагітність

Законодавство України передбачає окрему підставу для припинення служби — звільнення у зв’язку з вагітністю. Ця норма діє як для військовослужбовиць за контрактом, так і для тих, хто проходить службу за мобілізацією, включно з періодом воєнного стану.

Для оформлення звільнення необхідно подати рапорт і додати медичний документ, який підтверджує вагітність. У деяких випадках може бути призначене додаткове обстеження або направлення на військово-лікарську комісію для підтвердження стану.

Якщо жінка приймає рішення залишитися на службі, дія її контракту продовжується, а всі гарантії щодо відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зберігаються.

Як оплачують декретну відпустку військовослужбовицям

Починаючи з 30-го тижня вагітності, військовослужбовицям надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Вона оформлюється на підставі висновку військово-лікарської комісії та відповідних медичних документів. Для її отримання подається рапорт, додаються довідки з медичного закладу та проходиться ВЛК.

Стандартна тривалість відпустки становить 126 днів — 70 днів до пологів і 56 днів після них. У випадку ускладнень під час пологів або народження двох і більше дітей післяпологова частина може бути продовжена до 70 днів.

Фінансове забезпечення на цей період становить 100% грошового забезпечення військовослужбовиці. Крім того, весь період декретної відпустки зараховується до вислуги років у військовому званні.

Важливо, що під час вагітності та декрету діють додаткові гарантії захисту. Зокрема вагітних військовослужбовиць не залучають до проходження військових зборів. Направлення у службові відрядження можливе виключно за згодою жінки.

Крім того, забороняється переведення на нижчу посаду з причин, пов’язаних із вагітністю, без добровільної згоди.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що військовослужбовцям в Україні роками недоплачували грошове забезпечення. Але ці кошти можна повернути. При цьому сума може становити від десятків до сотень тисяч гривень.

Також Новини.LIVE писали, скільки виплатять військовослужбовцям у червні. Механізм виплати грошового забезпечення регулюється низкою нормативних актів. Сума залежить від умов служби, рівня ризику, виконуваних завдань, перебування в зоні бойових дій та інших факторів.