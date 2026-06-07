Как оплачивают декретные военнослужащим: суммы и сроки отпуска

Беременная женщина, военная форма, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Беременность для военнослужащих в Украине является основанием для увольнения со службы. В то же время женщина имеет право добровольно продолжить военную службу. В таком случае за ней сохраняется денежное обеспечение и все предусмотренные законом выплаты.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Ровенский областной ТЦК и СП.

Как оформляется декретный отпуск во время службы

Чтобы официально подтвердить статус беременной и воспользоваться соответствующими гарантиями, военнослужащей необходимо стать на медицинский учет и получить документы, подтверждающие беременность, в учреждении здравоохранения.

После установления факта беременности нужно:

Уведомить свое командование. Предоставить медицинский документ (заключение о временной нетрудоспособности или постановление ВВК), если условия течения беременности требуют изменения условий службы.

При наличии медицинских показаний и с согласия военнослужащей ее могут перевести на должность с меньшей служебной нагруженностью — равнозначную или более низкую, в соответствии с состоянием здоровья.

Читайте также:

Возможно ли уволиться со службы из-за беременности

Законодательство Украины предусматривает отдельное основание для прекращения службы — увольнение в связи с беременностью. Эта норма действует как для военнослужащих по контракту, так и для тех, кто проходит службу по мобилизации, включая период военного положения.

Для оформления увольнения необходимо подать рапорт и приложить медицинский документ, подтверждающий беременность. В некоторых случаях может быть назначено дополнительное обследование или направление на военно-врачебную комиссию для подтверждения состояния.

Если женщина принимает решение остаться на службе, действие ее контракта продлевается, а все гарантии по отпуску по беременности и родам сохраняются.

Как оплачивают декретный отпуск военнослужащим

Начиная с 30-й недели беременности, военнослужащим предоставляется оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами. Он оформляется на основании заключения военно-врачебной комиссии и соответствующих медицинских документов. Для его получения подается рапорт, прилагаются справки из медицинского учреждения и проходится ВВК.

Стандартная продолжительность отпуска составляет 126 дней — 70 дней до родов и 56 дней после них. В случае осложнений во время родов или рождения двух и более детей послеродовая часть может быть продлена до 70 дней.

Финансовое обеспечение на этот период составляет 100% денежного обеспечения военнослужащей. Кроме того, весь период декретного отпуска засчитывается в выслугу лет в воинском звании.

Важно, что во время беременности и декрета действуют дополнительные гарантии защиты. В частности беременных военнослужащих не привлекают к прохождению военных сборов. Направление в служебные командировки возможно исключительно с согласия женщины.

Кроме того, запрещается перевод на низшую должность по причинам, связанным с беременностью, без добровольного согласия.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что военнослужащим в Украине годами недоплачивали денежное обеспечение. Но эти средства можно вернуть. При этом сумма может составлять от десятков до сотен тысяч гривен.

Также Новини.LIVE писали, сколько выплатят военнослужащим в июне. Механизм выплаты денежного обеспечения регулируется рядом нормативных актов. Сумма зависит от условий службы, уровня риска, выполняемых задач, пребывания в зоне боевых действий и других факторов.