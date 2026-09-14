Безкоштовне харчування школярів у 2026 році: скільки заощадять сім’ї

Діти в шкільній їдальні. Фото: УНІАН

З 1 вересня 2026 року всі учні 1–11 (12) класів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримують безоплатне гаряче харчування. Для батьків це означає не лише нову соціальну гарантію, а й можливість щомісяця не витрачати гроші на шкільні обіди.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані Міністерства освіти і науки України.

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Скільки коштує один шкільний обід

У 2026 році держава фінансує харчування школярів із розрахунку 50 грн на день для учнів початкових класів та 60 грн на день для школярів 5–11 (12) класів. Йдеться насамперед про кошти на продукти, тоді як частину витрат на організацію харчування громади покривають із місцевих бюджетів.

Для розрахунку економії візьмемо державні нормативи: 50 грн на день для учнів початкової школи та 60 грн для учнів 5–11 класів.

Тобто саме ці суми можна використати як орієнтир для розрахунку потенційної економії родини.

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Скільки батьки можуть заощадити за місяць

Якщо дитина харчується у школі протягом 20 навчальних днів на місяць, розрахунок буде таким:

1–4 класи: 50 грн × 20 днів = 1 000 грн на місяць.

5–11 (12) класи: 60 грн × 20 днів = 1 200 грн на місяць.

Отже, родина з однією дитиною молодшого шкільного віку потенційно може не витрачати близько 1 000 грн щомісяця, а для старшокласника — до 1 200 грн.

Якщо рахувати умовно дев'ять навчальних місяців, сума становитиме близько 9 000 грн для учня 1–4 класу та 10 800 грн для школяра 5–11 (12) класів.

Водночас це не означає, що кожна сім'я фактично заощадить саме таку суму. Розрахунок залежить від кількості навчальних днів, відвідування школи та встановленої у конкретній громаді вартості харчування.

Хто отримує безоплатне харчування

З 1 вересня безоплатне гаряче харчування поширюється на учнів комунальних закладів загальної середньої освіти, які навчаються очно або за змішаною формою. На дистанційне навчання ця програма не поширюється, оскільки дитина не перебуває у школі та не отримує харчування в їдальні.

У регіонах програма вже працює. Наприклад, на Київщині безоплатним харчуванням забезпечили майже 223 тисячі школярів 1–11 класів, які навчаються очно або у змішаному форматі.

При цьому організація харчування може відрізнятися залежно від громади. Місцева влада визначає умови роботи шкільних їдалень та покриває частину витрат, пов'язаних з організацією харчування.

Що це означає для сімейного бюджету

Для батьків безоплатний шкільний обід фактично означає зменшення регулярних витрат на дитину. Якщо раніше родина оплачувала шкільне харчування самостійно, то після запровадження програми ці гроші можна спрямувати на інші щоденні потреби.

Для двох дітей економія за аналогічним розрахунком може становити вже 2 000–2 400 грн на місяць, залежно від їхнього віку та кількості навчальних днів.

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