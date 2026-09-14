Бесплатное питание школьников в 2026 году: сколько сэкономят семьи

Дети в школьной столовой. Фото: УНИАН

С 1 сентября 2026 года все учащиеся 1–11 (12) классов муниципальных школ, обучающиеся очно или в смешанном формате, будут получать бесплатное горячее питание. Для родителей это означает не только новую социальную гарантию, но и возможность ежемесячно экономить на школьных обедах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Министерства образования и науки Украины.

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Сколько стоит один школьный обед

В 2026 году государство финансирует питание школьников из расчета 50 грн в день для учеников начальных классов и 60 грн в день для школьников 5–11 (12) классов. Речь идет прежде всего о средствах на продукты, тогда как часть расходов на организацию питания сообщества покрывается из местных бюджетов.

Для расчета экономии возьмем государственные нормативы: 50 грн в день для учеников начальной школы и 60 грн для учеников 5–11 классов.

То есть именно эти суммы можно использовать в качестве ориентира для расчета потенциальной экономии семьи.

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Сколько родители могут сэкономить за месяц

Если ребенок питается в школе в течение 20 учебных дней в месяц, расчет будет следующим:

1–4 классы: 50 грн × 20 дней = 1 000 грн в месяц.

5–11 (12) классы: 60 грн × 20 дней = 1 200 грн в месяц.

Таким образом, семья с одним ребенком младшего школьного возраста потенциально может сэкономить около 1 000 грн ежемесячно, а для старшеклассника — до 1 200 грн.

Если исходить из девяти учебных месяцев, сумма составит около 9 000 грн для ученика 1–4 класса и 10 800 грн для школьника 5–11 (12) классов.

В то же время это не означает, что каждая семья фактически сэкономит именно такую сумму. Расчет зависит от количества учебных дней, посещаемости школы и установленной в конкретной общине стоимости питания.

Кто получает бесплатное питание

С 1 сентября бесплатное горячее питание распространяется на учащихся муниципальных учреждений общего среднего образования, обучающихся очно или по смешанной форме. На дистанционное обучение эта программа не распространяется, поскольку ребенок не находится в школе и не получает питание в столовой.

В регионах программа уже работает. Например, в Киевской области бесплатным питанием обеспечили почти 223 тысячи школьников 1–11 классов, обучающихся очно или в смешанном формате.

При этом организация питания может отличаться в зависимости от общины. Местные власти определяют условия работы школьных столовых и покрывают часть расходов, связанных с организацией питания.

Что это означает для семейного бюджета

Для родителей бесплатный школьный обед фактически означает сокращение регулярных расходов на ребенка. Если раньше семья оплачивала школьное питание самостоятельно, то после введения программы эти деньги можно направить на другие повседневные нужды.

Для двоих детей экономия по аналогичному расчету может составить уже 2 000–2 400 грн в месяц, в зависимости от их возраста и количества учебных дней.

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