Які зарплати пропонують офіціантам у Польщі — ставки й умови у 2026 році

Для багатьох українців Польща стала не лише прихистком від війни, а й країною нових можливостей, зокрема фінансових. Одним з найпоширеніших способів швидко вийти на стабільний дохід є робота у сфері обслуговування.

Новини.LIVE з'ясовували, скільки може заробити офіціант у Польщі.

Середня зарплата в Польщі

Аналіз вакансій на порталі з пошуку роботи за кордоном Layboard свідчить, що станом на січень 2026 року середня зарплата у Польщі складає еквівалент 1 200 доларів на місяць (близько 4 300 злотих або 52 000 грн). За рік цей показник не змінився — таку ж саму зарплату в середньому пропонували роботодавці й у січні 2025-го.

Загалом ринок праці в сусідній країні пропонує таку вилку зарплат:

мінімальна — 800 дол./місяць (2 900 злотих або 35 000 грн);

максимальна — 3 000 дол./місяць (11 000 злотих або 130 000 грн).

Скільки платять офіціантам у Польщі

Середня зарплата офіціантів у Польщі виросла на 3% за рік й у січні 2026 року становить еквівалент 900 доларів на місяць (3 300 злотих або 39 000 грн).

Мінімальна сума оплати праці, яку пропонують офіціантам роботодавці, становить 600 доларів (2 150 злотих або 26 000 грн), максимальна — 1 200 доларів (4 300 злотих або 52 000 гривень). Але сума може варіюватися залежно від міста та місця роботи.

Наприклад, з-поміж найновіших на порталі з пошуку роботу доступна вакансія офіціанта у польському місті Карпач. Так, один з готелів популярного гірськолижного курорту пропонує зарплату 24,50 злотих на годину нетто (для кандидатів до 26 років — 25, 5 злотих, студенти — 30,50 злотих).

Зазначається, що за такою ставкою офіціант зможе заробляти 4 500-5 000 злотих (55 000-60 000) на місяць. Робота позмінна — по 8 годин, без нічних. Надається житло й безплатне харчування.

