Україна
Головна Фінанси Робота в мороз у Польщі — за якої температури можна не працювати

Робота в мороз у Польщі — за якої температури можна не працювати

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 12:29
Мороз у Польщі — коли робітник має право не працювати
Людина йде в холодну погоду. Фото: Новини.LIVE

Сильні морози в Польщі знову порушили тему безпеки праці в холод. Польскі закони чітко вказують межі, за яких роботодавець не має права вимагати роботи. 

Ці правила записані в Трудовому кодексі та нормах охорони праці, пише In Poland

Читайте також:

Температурні вимоги за видом робіт 

Польське законодавство ділить працю на категорії. Для легкої чи офісної роботи температура в приміщенні має бути не нижче 18 °C. Тому 17 °C вже порушення. 

Для важкої фізичної праці у цехах, на складах чи виробництві — мінімум 14 °C. Якщо менше, роботодавець мусить вжити заходів. 

Коли закон дозволяє відмовитися від роботи 

До речі, працівник у Польщі за своїм бажанням має право зупинити роботу, якщо умови створюють реальну загрозу здоров’ю, а роботодавець не усунув небезпеку. Це прямо записано в Трудовому кодексі Польщі. 

При цьому, відмова працювати через сильний холод у таких випадках не є порушенням дисципліни й не тягне за собою ніяких стягнень. 

Що мусить робити роботодавець у мороз 

Коли працюють надворі при температурі нижче 10 °C, роботодавець забезпечує гарячими напоями. Те саме стосується закритих приміщень, де холод викликаний технологіями. 

Ба більше, якщо робітники працюють у складних умовах, а саме при низькій температурі, високій вологості чи значному фізичному навантаженні, то їм зобов'язані надати додаткове харчування.

Раніше ми писали про 13-ту пенсію в Польщі — хто отримає додаткову виплату у 2026 році

Також ми повідомляли, що Польща підвищила ціни на консульські збори — дізнайтеся нову вартість послуг. 

Польща робота трудове право працівники роботодавці
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
