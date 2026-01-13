Мороз у Польщі — коли робітник має право не працювати

Людина йде в холодну погоду. Фото: Новини.LIVE

Сильні морози в Польщі знову порушили тему безпеки праці в холод. Польскі закони чітко вказують межі, за яких роботодавець не має права вимагати роботи.

Ці правила записані в Трудовому кодексі та нормах охорони праці, пише In Poland.

Температурні вимоги за видом робіт

Польське законодавство ділить працю на категорії. Для легкої чи офісної роботи температура в приміщенні має бути не нижче 18 °C. Тому 17 °C вже порушення.

Для важкої фізичної праці у цехах, на складах чи виробництві — мінімум 14 °C. Якщо менше, роботодавець мусить вжити заходів.

Коли закон дозволяє відмовитися від роботи

До речі, працівник у Польщі за своїм бажанням має право зупинити роботу, якщо умови створюють реальну загрозу здоров’ю, а роботодавець не усунув небезпеку. Це прямо записано в Трудовому кодексі Польщі.

При цьому, відмова працювати через сильний холод у таких випадках не є порушенням дисципліни й не тягне за собою ніяких стягнень.

Що мусить робити роботодавець у мороз

Коли працюють надворі при температурі нижче 10 °C, роботодавець забезпечує гарячими напоями. Те саме стосується закритих приміщень, де холод викликаний технологіями.

Ба більше, якщо робітники працюють у складних умовах, а саме при низькій температурі, високій вологості чи значному фізичному навантаженні, то їм зобов'язані надати додаткове харчування.

