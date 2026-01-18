Какие зарплаты предлагают официантам в Польше — ставки и условия в 2026 году

Официант рассчитывает гостей. Фото: Pexels

Для многих украинцев Польша стала не только убежищем от войны, но и страной новых возможностей, в частности финансовых. Одним из самых распространенных способов быстро выйти на стабильный доход является работа в сфере обслуживания.

Новини.LIVE выясняли, сколько может заработать официант в Польше.

Средняя зарплата в Польше

Анализ вакансий на портале по поиску работы за рубежом Layboard свидетельствует, что по состоянию на январь 2026 года средняя зарплата в Польше составляет эквивалент 1 200 долларов в месяц (около 4 300 злотых или 52 000 грн). За год этот показатель не изменился — такую же зарплату в среднем предлагали работодатели и в январе 2025-го.

В целом рынок труда в соседней стране предлагает такую вилку зарплат:

минимальная — 800 долл./месяц (2 900 злотых или 35 000 грн);

максимальная — 3 000 долл./месяц (11 000 злотых или 130 000 грн).

Сколько платят официантам в Польше

Средняя зарплата официантов в Польше выросла на 3% за год и в январе 2026 года составляет эквивалент 900 долларов в месяц (3 300 злотых или 39 000 грн).

Минимальная сумма оплаты труда, которую предлагают официантам работодатели, составляет 600 долларов (2 150 злотых или 26 000 грн), максимальная— 1 200 долларов (4 300 злотых или 52 000 гривен). Но сумма может варьироваться в зависимости от города и места работы.

Например, среди самых новых на портале по поиску работу доступна вакансия официанта в польском городе Карпач. Так, один из отелей популярного горнолыжного курорта предлагает зарплату 24,50 злотых в час нетто (для кандидатов до 26 лет — 25, 5 злотых, студенты — 30,50 злотых).

Отмечается, что по такой ставке официант сможет зарабатывать 4 500-5 000 злотых (55 000-60 000) в месяц. Работа посменная — по 8 часов, без ночных. Предоставляется жилье и бесплатное питание.

