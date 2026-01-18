Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Сколько может заработать официант в Польше — суммы в 2026 году

Сколько может заработать официант в Польше — суммы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 15:22
Какие зарплаты предлагают официантам в Польше — ставки и условия в 2026 году
Официант рассчитывает гостей. Фото: Pexels

Для многих украинцев Польша стала не только убежищем от войны, но и страной новых возможностей, в частности финансовых. Одним из самых распространенных способов быстро выйти на стабильный доход является работа в сфере обслуживания.

Новини.LIVE выясняли, сколько может заработать официант в Польше.

Реклама
Читайте также:

Средняя зарплата в Польше

Анализ вакансий на портале по поиску работы за рубежом Layboard свидетельствует, что по состоянию на январь 2026 года средняя зарплата в Польше составляет эквивалент 1 200 долларов в месяц (около 4 300 злотых или 52 000 грн). За год этот показатель не изменился — такую же зарплату в среднем предлагали работодатели и в январе 2025-го.

В целом рынок труда в соседней стране предлагает такую вилку зарплат:

  • минимальная — 800 долл./месяц (2 900 злотых или 35 000 грн);
  • максимальная — 3 000 долл./месяц (11 000 злотых или 130 000 грн).

Сколько платят официантам в Польше

Средняя зарплата официантов в Польше выросла на 3% за год и в январе 2026 года составляет эквивалент 900 долларов в месяц (3 300 злотых или 39 000 грн).

Минимальная сумма оплаты труда, которую предлагают официантам работодатели, составляет 600 долларов (2 150 злотых или 26 000 грн), максимальная— 1 200 долларов (4 300 злотых или 52 000 гривен). Но сумма может варьироваться в зависимости от города и места работы.

Например, среди самых новых на портале по поиску работу доступна вакансия официанта в польском городе Карпач. Так, один из отелей популярного горнолыжного курорта предлагает зарплату 24,50 злотых в час нетто (для кандидатов до 26 лет — 25, 5 злотых, студенты — 30,50 злотых).

Отмечается, что по такой ставке официант сможет зарабатывать 4 500-5 000 злотых (55 000-60 000) в месяц. Работа посменная — по 8 часов, без ночных. Предоставляется жилье и бесплатное питание.

Ранее мы писали, сколько зарабатывают официанты на популярном украинском курорте Буковель.

Также узнавайте, при какой температуре воздуха в Польше можно не работать.

Польша зарплаты работа официант зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации