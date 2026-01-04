Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ставки й чайові — скільки заробляють офіціанти в Буковелі

Ставки й чайові — скільки заробляють офіціанти в Буковелі

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 15:22
Скільки заробляють офіціанти в Буковелі — оклади та умови в новому сезоні
Офіціант приймає замовлення. Фото: Freepik

Робота офіціантом на найвідомішому курорті України Буковель приваблює багатьох очікуваннями високих окладів і щедрих чайових, особливо взимку, коли розпочинається лижний сезон. Проте реальний заробіток залежить не лише від потоку туристів, а й від закладу, графіка та багатьох інших факторів.

Новини.LIVE розповідають, скільки реально заробити офіціанту в Буковелі.

Реклама
Читайте також:

Середня зарплата офіціанта в Україні

Офіціант в Україні на початку 2026-го в середньому заробляє 25 000 грн на місяць, що на 19% більше, ніж у січні минулого року, як свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua. Найвищі зарплати в офіціантів у Києві — близько 37 500 грн. У решті міст за цю роботу платять в середньому так:

  • Одеса — 27 500 грн;
  • Львів — 26 400 грн;
  • Ужгород — 25 800 грн;
  • Дніпро — 25 000 грн;
  • Чернівці — 23 500 грн;
  • Івано-Франківськ — 23 000 грн;
  • Харків — 22 500 грн;
  • Вінниця — 22 000 грн;
  • Рівне     — 22 000 грн;
  • Хмельницький — 22 000 грн;
  • Черкаси — 22 000 грн;
  • Полтава — 21 500 грн;
  • Тернопіль — 21 000 грн;
  • Луцьк — 20 000 грн;
  • Запоріжжя — 19 500 грн;
  • Житомир — 19 000 грн;
  • Миколаїв — 17 500 грн;
  • Чернігів — 16 000 грн.

Найнижчі зарплати в офіціантів у Кропивницькому — 15 500 грн та Кривому Розі — 13 500 грн. 

Скільки заробляють офіціанти в Буковелі

На популярному гірськолижному курорті, судячи з вакансій, офіціант може заробити набагато більше середнього. 

Найвищу зарплату у січні 2026 року пропонують у готельно-ресторанному комплексі HAY by Edem Family — 60 000-80 000 грн. Працівникам компенсують витрати на доїзд у Буковель, а також забезпечують комфортне проживання і триразове харчування. 

В готельно-ресторанному комплексі Carparosa, ресторанах "Полум'я" та "Pan Banosh", термальному комплексі Rikka Khust Thermal Resort офіціантам обіцяють заробіток 35 000-45 000 і вище. В цю суму входить ставка й чайові.

У більшості решти вакансій вказана зарплата від 25 000 до 35 000 грн, при цьому майже усі ресторани й готелі шукають працівників з досвідом роботи від 1 року. 

Раніше ми розповідали, скільки заробляють кухарі в Буковелі

Також дізнавайтеся, у скільки цьогоріч обійдеться відпочинок з дітьми на популярному гірськолижному курорті.

зарплати робота Карпати Буковель офіціант
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації