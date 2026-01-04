Скільки заробляють офіціанти в Буковелі — оклади та умови в новому сезоні

Офіціант приймає замовлення. Фото: Freepik

Робота офіціантом на найвідомішому курорті України Буковель приваблює багатьох очікуваннями високих окладів і щедрих чайових, особливо взимку, коли розпочинається лижний сезон. Проте реальний заробіток залежить не лише від потоку туристів, а й від закладу, графіка та багатьох інших факторів.

Новини.LIVE розповідають, скільки реально заробити офіціанту в Буковелі.

Реклама

Читайте також:

Середня зарплата офіціанта в Україні

Офіціант в Україні на початку 2026-го в середньому заробляє 25 000 грн на місяць, що на 19% більше, ніж у січні минулого року, як свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua. Найвищі зарплати в офіціантів у Києві — близько 37 500 грн. У решті міст за цю роботу платять в середньому так:

Одеса — 27 500 грн;

Львів — 26 400 грн;

Ужгород — 25 800 грн;

Дніпро — 25 000 грн;

Чернівці — 23 500 грн;

Івано-Франківськ — 23 000 грн;

Харків — 22 500 грн;

Вінниця — 22 000 грн;

Рівне — 22 000 грн;

Хмельницький — 22 000 грн;

Черкаси — 22 000 грн;

Полтава — 21 500 грн;

Тернопіль — 21 000 грн;

Луцьк — 20 000 грн;

Запоріжжя — 19 500 грн;

Житомир — 19 000 грн;

Миколаїв — 17 500 грн;

Чернігів — 16 000 грн.

Найнижчі зарплати в офіціантів у Кропивницькому — 15 500 грн та Кривому Розі — 13 500 грн.

Скільки заробляють офіціанти в Буковелі

На популярному гірськолижному курорті, судячи з вакансій, офіціант може заробити набагато більше середнього.

Найвищу зарплату у січні 2026 року пропонують у готельно-ресторанному комплексі HAY by Edem Family — 60 000-80 000 грн. Працівникам компенсують витрати на доїзд у Буковель, а також забезпечують комфортне проживання і триразове харчування.

В готельно-ресторанному комплексі Carparosa, ресторанах "Полум'я" та "Pan Banosh", термальному комплексі Rikka Khust Thermal Resort офіціантам обіцяють заробіток 35 000-45 000 і вище. В цю суму входить ставка й чайові.

У більшості решти вакансій вказана зарплата від 25 000 до 35 000 грн, при цьому майже усі ресторани й готелі шукають працівників з досвідом роботи від 1 року.

Раніше ми розповідали, скільки заробляють кухарі в Буковелі.

Також дізнавайтеся, у скільки цьогоріч обійдеться відпочинок з дітьми на популярному гірськолижному курорті.