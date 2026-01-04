Скільки заробляють офіціанти в Буковелі — оклади та умови в новому сезоні

Ставки й чайові — скільки заробляють офіціанти в Буковелі
Робота офіціантом на найвідомішому курорті України Буковель приваблює багатьох очікуваннями високих окладів і щедрих чайових, особливо взимку, коли розпочинається лижний сезон. Проте реальний заробіток залежить не лише від потоку туристів, а й від закладу, графіка та багатьох інших факторів.
Новини.LIVE розповідають, скільки реально заробити офіціанту в Буковелі.
Середня зарплата офіціанта в Україні
Офіціант в Україні на початку 2026-го в середньому заробляє 25 000 грн на місяць, що на 19% більше, ніж у січні минулого року, як свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua. Найвищі зарплати в офіціантів у Києві — близько 37 500 грн. У решті міст за цю роботу платять в середньому так:
- Одеса — 27 500 грн;
- Львів — 26 400 грн;
- Ужгород — 25 800 грн;
- Дніпро — 25 000 грн;
- Чернівці — 23 500 грн;
- Івано-Франківськ — 23 000 грн;
- Харків — 22 500 грн;
- Вінниця — 22 000 грн;
- Рівне — 22 000 грн;
- Хмельницький — 22 000 грн;
- Черкаси — 22 000 грн;
- Полтава — 21 500 грн;
- Тернопіль — 21 000 грн;
- Луцьк — 20 000 грн;
- Запоріжжя — 19 500 грн;
- Житомир — 19 000 грн;
- Миколаїв — 17 500 грн;
- Чернігів — 16 000 грн.
Найнижчі зарплати в офіціантів у Кропивницькому — 15 500 грн та Кривому Розі — 13 500 грн.
Скільки заробляють офіціанти в Буковелі
На популярному гірськолижному курорті, судячи з вакансій, офіціант може заробити набагато більше середнього.
Найвищу зарплату у січні 2026 року пропонують у готельно-ресторанному комплексі HAY by Edem Family — 60 000-80 000 грн. Працівникам компенсують витрати на доїзд у Буковель, а також забезпечують комфортне проживання і триразове харчування.
В готельно-ресторанному комплексі Carparosa, ресторанах "Полум'я" та "Pan Banosh", термальному комплексі Rikka Khust Thermal Resort офіціантам обіцяють заробіток 35 000-45 000 і вище. В цю суму входить ставка й чайові.
У більшості решти вакансій вказана зарплата від 25 000 до 35 000 грн, при цьому майже усі ресторани й готелі шукають працівників з досвідом роботи від 1 року.
