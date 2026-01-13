Відео
Головна Фінанси Скільки може заробити аніматор у Буковелі — суми у 2026 році

Скільки може заробити аніматор у Буковелі — суми у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 17:35
Скільки платять аніматорам в Буковелі — суми та умови в сезоні-2026
Аніматори з дітьми. Фото: Pexels

Буковель вже давно став не лише найпопулярнішим гірськолижним курортом Карпат, а й місцем, де можна відпочити та отримати купу позитивних емоцій. Щодня тут працюють десятки аніматорів, які розважають як дітей, так і дорослих, проводячи різноманітні квести, шоу й вечірні програми.

Новини.LIVE з'ясовували, скільки може заробити аніматор в Буковелі. 

Читайте також:

Скільки платять аніматорам в Україні 

Середня зарплата аніматора в Україні за рік майже не змінилася й у січні 2026-го становить 20 000 грн, що лише на 5% більше ніж на початку 2025-го. Про це свідчать дані, опубліковані на сервісі пошуку роботи Work.ua.

Водночас попит на представників цієї професії помітно знизився — на 31% за рік. Станом на січень 2026-го на порталі доступно лише 63 вакансії із заголовком "Аніматор" та за схожими запитами-синонімами "Animator", "Клоун", "Ходуліст".

Яку зарплату пропонують аніматорам в Буковелі

Пропозицій роботи для аніматорів на популярному курорті також небагато — наразі доступно лише три вакансії.

Так, один із сімейних готельно-ресторанних комплексів Буковеля шукає дитячого аніматора, в обов'язки якого входитиме організація і проведення розважальних програм для маленьких гостей різного віку та забезпечення їх безпеки та комфорту під час проведення заходів. Графік роботи гнучкий, проживання й харчування оплачує компанія. Ставка — 900 грн за зміну.

Аніматору ще в одному готелі пропонують трохи вищу зарплату — 1 000 грн/вихід +чайові. Розглядають кандидатів, які мають акторські здібності й готові працювати у тематичних костюмах, створювати для гостей  атмосферу свята та позитиву, проводити танцювальні інтерактиви і яскраві шоу.

Для шукачів роботи на довгий термін (мінімум 1 рік) на курорті є вакансія аніматора із зарплатою 20 000 грн (на випробовувальний період — 18 000 грн) за шестиденний робочий тиждень з одним вихідним. В обов'язки працівника входитиме проведення зарядки, квестів, змагань, майстер-класів, вечірок тощо, а також приготування глінтвейну для дорослих гостей, походи в гору та на водоспад. 





Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
