Зарплати в Буковелі — скільки пропонують адміністраторам готелів та ресторанів

Адміністратори готелю на рецепції. Фото: Freepik

На популярному українському курорті Буковель щороку приймають туристів кілька сотень готелів та шале. І першими зустрічають гостей привітні адміністратори, який теж приїздять сюди працювати з різних куточків України.

Новини.LIVE з'ясовували, чи вигідно працювати адміністратором в Буковелі та на яку зарплату можна розраховувати.

Реклама

Читайте також:

Скільки в середньому заробляє адміністратор в Україні

За минулий рік зарплати адміністраторів зросли на 22% й середній показник у січні 2026 року становить 22 500 грн. Такі дані містяться на сервісі пошуку роботи Work.ua.

Проте попит на цю професію суттєво скоротився, навіть попри розпал гірськолижного сезону, коли зазвичай число вакансій за запитами "Адміністратор готельно-ресторанного комплексу" чи "Менеджер готелю" тощо суттєво зростає. Зараз їх на 14% менше, якщо порівняти з аналогічним періодом торік.

Які зарплати пропонують адміністраторам на Буковелі

Судячи з вакансій на порталі, адміністратор готелю на популярному курорті Карпат може заробляти до 50 000 грн на місяць. Але це при повній зайнятості за графіком з 7:30 до 22:00. Крім роботи з гостями готелю, кандидат має бути готовим здійснювати контроль закупок та організовувати роботу команди. Харчування та житло надається, проте не вказано, чи буде це повністю безплатним.

До 40 000 грн пропонують адміністраторам ресторану на Буковелі. Від кандидата вимагається знання касових операцій та стандартів гостинності, вміння вирішувати конфліктні ситуації та швидко приймати рішення, лідерські якості та готовність працювати в динамічному середовищі. В його обов'язки входитиме зустріч та посадка гостей, ведення каси та щодення звітність.

Адміністратору СПА-салону на курорті готові платити до 30 000 грн на місяць або 1 000 грн за зміну. За таку суму він має інформувати гостей про послуги, які надаються в салоні, підтримувати чистоту та порядок зони СПА, відкривати та закривати зміну бару.

Є на сервісі й вакансії адміністраторів із зарплатами менш як 20 000 грн, проте як правило таку суму пропонують за позмінний графік 10/10 або 5/2.

Які професії втрачають популярність в Україні

Багато професій, які ще кілька років тому мали стабільно високий попит, нині поступово втрачають інтерес з боку роботодавців, розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн фінансовий консультант Іван Осипенко. Зокрема, за його словами, йдеться про:

офісних працівників (секретарів, офіс-менеджерів, діловодів);

касирів та продавців супермаркетів;

банківських працівників (касирів, операторів, кредитних консультантів);

друкарів, верстальників, журналістів друкованих видань;

телефонних операторів;

кур’єрів стаціонарних служб доставки;

туроператорів класичних агентств;

операторів виробничих ліній без високої кваліфікації.

Водночас на професії, що мають складні, креативні або технічні складові, попит, навпаки, зростає.

"Спеціалісти з цифрових навичок, ІТ-сфери, логістики, технічного обслуговування, медичної сфери та інженерії залишаються більш затребуваними. Фахівці з тих професій, які втрачають інтерес, можуть скористатися програмами перекваліфікації та навчання, щоб адаптуватися до змін на ринку праці", — зауважив Осипенко.

Фінансовий консультант вважає, що це допоможе знизити ризики безробіття та перейти до спеціальностей із більш стабільним попитом.

Раніше ми розповідали, скільки можуть заробити офіціанти в Буковелі.

Також дізнавайтеся, які ціни на розваги та лижне спорядження чекають на туристів у Карпатах в новому сезоні.