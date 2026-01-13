Сколько платят аниматорам в Буковеле — суммы и условия в сезоне-2026

Аниматоры с детьми. Фото: Pexels

Буковель уже давно стал не только самым популярным горнолыжным курортом Карпат, но и местом, где можно отдохнуть и получить массу положительных эмоций. Ежедневно здесь работают десятки аниматоров, которые развлекают как детей, так и взрослых, проводя различные квесты, шоу и вечерние программы.

Новини.LIVE выясняли, сколько может заработать аниматор в Буковеле.

Сколько платят аниматорам в Украине

Средняя зарплата аниматора в Украине за год почти не изменилась и в январе 2026-го составляет 20 000 грн, что лишь на 5% больше чем в начале 2025-го. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сервисе поиска работы Work.ua.

В то же время спрос на представителей этой профессии заметно снизился — на 31% за год. По состоянию на январь 2026-го на портале доступно лишь 63 вакансии с заголовком "Аниматор" и по похожим запросам-синонимам "Animator", "Клоун", "Ходулист".

Какую зарплату предлагают аниматорам в Буковеле

Предложений работы для аниматоров на популярном курорте также немного — пока доступно только три вакансии.

Так, один из семейных гостинично-ресторанных комплексов Буковеля ищет детского аниматора, в обязанности которого будет входить организация и проведение развлекательных программ для маленьких гостей разного возраста и обеспечение их безопасности и комфорта во время проведения мероприятий. График работы гибкий, проживание и питание оплачивает компания. Ставка — 900 грн за смену.

Аниматору еще в одном отеле предлагают чуть более высокую зарплату — 1 000 грн/выход + чаевые. Рассматривают кандидатов, которые имеют актерские способности и готовы работать в тематических костюмах, создавать для гостей атмосферу праздника и позитива, проводить танцевальные интерактивы и яркие шоу.

Для соискателей работы на долгий срок (минимум 1 год) на курорте есть вакансия аниматора с зарплатой 20 000 грн (на испытательный период — 18 000 грн) за шестидневную рабочую неделю с одним выходным. В обязанности работника будет входить проведение зарядки, квестов, соревнований, мастер-классов, вечеринок и т.д., а также приготовление глинтвейна для взрослых гостей, походы в гору и на водопад.

