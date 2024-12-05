Порівняння цін на продукти в Україні та у Польщі – де дорожче харчуватися

Продукти в Україні та Польщі. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Для багатьох українців, які планують переїзд до Польщі або вже проживають там, одним із головних питань залишається рівень вартості життя, особливо ціни на харчові продукти. Вважається, що в сусідній країні ціни значно доступніші, ніж в Україні, особливо на тлі інфляції, що прискорилася в нашій країні.

Новини.LIVE розповідають скільки грошей в місяць ви будете витрачати на базові харчові продукти у Польщі та в Україні.

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Для порівняння вартості продуктів в Польщі та Україні ми брали ціни, що вказані на сайтах супермаркетів. По можливості ми використовували однакові, або максимально схожі товари із середньої цінової категорії. Також ми не враховували акційні ціни на знижки.

Вершкове масло

Для порівняння ми використали вершкове масло торгової марки President, вагою 200 грамів та 82% жирності. В українських супермаркетах таке масло коштує 179 грн.

Ціни на вершкове масло в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

В магазинах Польщі його ціна складає 14,28 злотого (143,91 грн). Таким чином вершкове масло у Польщі коштує на 19,6% дешевше, ніж в Україні.

Ціни на вершкове масло у Польщі. Джерело: zakupy.auchan.pl

Молоко

Для порівняння вартості цього продукти ми взяли молоко торгової марки "Бурьонка", що можна купити в українських торгових мережах та молоко Łaciate, що продається в Польщі. Жирність молока в обох випадках — 3,2%. Літр молока "Бурьонка" в Україні коштує 58,80 грн.

Ціни на молоко в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

Молоко Łaciate у Польщі можна купити за 3,98 злотих (39,84 грн). Таким чином молоко у Польщі коштує на 32,2% дешевше.

Ціни на молоко у Польщі. Джерело: zakupy.auchan.pl

Сир

Для порівняння вартості сирів ми вибрали сорт гауда, який можна знайти в обох країнах. Для визначення цін в Україні ми використали сир Huizer Kaas-Gilde, для Польщі — Frico. У вітчизняних магазинах 1 кг такого сиру коштує 530,20 грн.

Ціни на сир в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

У Польщі за 1 кг гауди ви заплатите 74,90 злотих (749,82 грн). Це означає, що в польських магазинах сир може коштувати значно дорожче. В нашому випадку на 41%.

Ціни на сир у Польщі. Джерело: zakupy.auchan.pl

Яйця

Для порівняння цін на яйця ми взяли торгову марку "Ясенсвіт", що продається в Україні та Mizgier, які можна зустріти у польських магазинах. Для порівняння ми взяли 10 шт. яєць великого розміру. В Україні яйця можна купити за 77,00 грн.

Ціни на яйця в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

У торгових мережах Польщі яйця коштують 8,98 злотих (89,90 грн). Таким чином яйця Україні можна купити на 16% дешевше.

Ціни на яйця у Польщі. Джерело: zakupy.auchan.pl

М'ясо

Для порівняння цін на м'ясо ми взяли 1 кг свиної лопатки без кісток. В українських супермаркетах цей вид м'яса коштує 175,90 грн.

Ціни на м'ясо в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

В магазинах Польщі 1 кг свиної лопатки без кісток коштує 17,98 злотих (180,00 грн). Це означає, що м'ясо в українських торгових мережах можна купити на 2% дешевше.

Ціни на м'ясо у Польщі. Джерело: zakupy.auchan.pl

Риба

Для порівняння цін на рибу ми використали свіжоморожене філе тиляпії. Цей вид риби можна зустріти в українських і в польських магазинах. За 1 кг Тиляпії в Україні ви заплатите 229,00 грн.

Ціни на рибу в Україні. Джерело: novus.zakaz.ua

Водночас в у Польщі таке філе коштує 25,29 злотих (253,18 грн). Це робить її на 10,5% дорожчою ніж в Україні.

Ціни на рибу Польщі. Джерело: zakupy.auchan.pl

Хліб

Для порівняння цін на хліб, ми взяли нарізані батони, вагою 500 кг. В Україні такий хліб можна купити за 31,10 грн.

Ціни на хліб в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

У польських торгових мережах нарізаний батон коштує 3,68 злотих (36,84 грн). Це означає, що в Україні хліб можна купити на 18% дешевше.

Ціни на хліб у Польщі. Джерело: zakupy.auchan.pl

Макарони

Для порівняння вартості цих продуктів ми взяли Barilla Spaghetti №5, що продаються в торгових мережах і України й Польщі. В Україні такі макарони коштують 61,90 грн.

Ціни на макарони в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

У Польщі Barilla Spaghetti №5 коштують 6,98 злотих (69,88 грн). Це на 12,8% вище ніж в Україні.

Ціни на макарони у Польщі. Джерело: zakupy.auchan.pl

Картопля

Для порівняння цін на цей овоч ми взяли ціни за 1 кг звичайної не митої картоплі, що продається в торгових мережах України та Польщі. В Україні картопля коштує 28,70 грн.

Ціни на картоплю в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

Водночас у польських магазинах картоплю можна придбати за 2,99 злотих (29,93 грн). Таким чином у Польщі за ці овочі доведеться заплатити на 4% більше.

Ціни на картоплю у Польщі. Джерело: zakupy.auchan.pl

Помідори

Для порівняння вартості цих овочів ми взяли звичайні червоні помідори, що, як і картопля, продаються в торгових мережах обох країн. В Україні 1 кг червоних помідорів можна купити за 84,90 грн.

Ціни на помідори в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

У Польщі 1 кг помідорів коштує 9,39 злотих (94,00 грн). Таким чином у помідори у польських магазинах коштують на 10,7% дорожче ніж в Україні.

Ціни на помідори у Польщі. Джерело: zakupy.auchan.pl

Скільки грошей на місяць витрачають на продукти в Україні та у Польщі

Щоб порівняти скільки грошей ви будете витрачати на продукти в місяць у Польщі та в Україні ми взяли добову норму вживання кожного с перелічених продуктів, помножили її на 30 діб та дізнались їх загальну вартість.

Добові та місячні норми вживання продуктів:

вершкове масло — 10 г/доба, 300 г/місяць;

молоко — 750 мл/доба, 22,5 л/місяць;

сир — 40 г/доба, 1,2 кг/місяць;

яйця — 2 шт/доба, 60 шт/місяць;

м'ясо (свинина) — 200 г/доба, 6 кг/місяць;

риба — 250 г/доба, 7,5 кг/місяць;

хліб — 150 г/доба, 4,5 кг/місяць;

макарони — 100 г/доба, 3 кг/місяць;

картопля — 300 г/доба, 9 кг/місяць;

помідори — 150 г/доба, 4,5 кг/місяць;

Скільки ви витратите грошей на продукти в Україні

вершкове масло — 268,50 грн;

молоко — 1 323,00 грн;

сир — 636,24 грн;

яйця — 462,00 грн;

м'ясо (свинина) — 1 055,40 грн;

риба — 1 717,50 грн;

хліб — 279,90 грн;

макарони — 341,4 грн;

картопля — 258,3 грн;

помідори — 382,05 грн;

Таким чином на придбання цих базових харчових продуктів в Україні на місяць ви витрачатимете 6 724,29 грн.

Скільки ви витратите грошей на продукти у Польщі

вершкове масло — 215,80 грн;

молоко — 896,40 грн;

сир — 899,78 грн;

яйця — 539,4 грн;

м'ясо (свинина) — 1 080,00 грн;

риба — 1 898,85 грн;

хліб — 331,56 грн;

макарони — 419,28 грн;

картопля — 269,37 грн;

помідори — 423,00 грн

На придбання цих базових харчових продуктів у Польщі на місяць ви витрачатимете 6 973,44 грн. Це на 3,8% більше, ніж в Україні.

Як відрізняються ціни на продукти в Україні та Польщі. Інфографіка: Новини.LIVE

Слід зазначити, що середня місячна зарплата у Польщі становить 7 768 злотих (приблизно 78 110 грн). Водночас середня зарплата в Україні менша на 255% та дорівнює 22 000 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році. Найближчим часом ціни на харчові продукти в Україні продовжать зростати.

Також ми писали, наскільки курс долара впливає на ціни в Україні. За даними Центру економічної стратегії (ЦЕС), харчові продукти та напої за останній місяць подорожчали на 3,2%.