Порівняння цін на продукти в Україні та у Польщі – де дорожче харчуватися

Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння
Для багатьох українців, які планують переїзд до Польщі або вже проживають там, одним із головних питань залишається рівень вартості життя, особливо ціни на харчові продукти. Вважається, що в сусідній країні ціни значно доступніші, ніж в Україні, особливо на тлі інфляції, що прискорилася в нашій країні.
Новини.LIVE розповідають скільки грошей в місяць ви будете витрачати на базові харчові продукти у Польщі та в Україні.
Для порівняння вартості продуктів в Польщі та Україні ми брали ціни, що вказані на сайтах супермаркетів. По можливості ми використовували однакові, або максимально схожі товари із середньої цінової категорії. Також ми не враховували акційні ціни на знижки.
Вершкове масло
Для порівняння ми використали вершкове масло торгової марки President, вагою 200 грамів та 82% жирності. В українських супермаркетах таке масло коштує 179 грн.
В магазинах Польщі його ціна складає 14,28 злотого (143,91 грн). Таким чином вершкове масло у Польщі коштує на 19,6% дешевше, ніж в Україні.
Молоко
Для порівняння вартості цього продукти ми взяли молоко торгової марки "Бурьонка", що можна купити в українських торгових мережах та молоко Łaciate, що продається в Польщі. Жирність молока в обох випадках — 3,2%. Літр молока "Бурьонка" в Україні коштує 58,80 грн.
Молоко Łaciate у Польщі можна купити за 3,98 злотих (39,84 грн). Таким чином молоко у Польщі коштує на 32,2% дешевше.
Сир
Для порівняння вартості сирів ми вибрали сорт гауда, який можна знайти в обох країнах. Для визначення цін в Україні ми використали сир Huizer Kaas-Gilde, для Польщі — Frico. У вітчизняних магазинах 1 кг такого сиру коштує 530,20 грн.
У Польщі за 1 кг гауди ви заплатите 74,90 злотих (749,82 грн). Це означає, що в польських магазинах сир може коштувати значно дорожче. В нашому випадку на 41%.
Яйця
Для порівняння цін на яйця ми взяли торгову марку "Ясенсвіт", що продається в Україні та Mizgier, які можна зустріти у польських магазинах. Для порівняння ми взяли 10 шт. яєць великого розміру. В Україні яйця можна купити за 77,00 грн.
У торгових мережах Польщі яйця коштують 8,98 злотих (89,90 грн). Таким чином яйця Україні можна купити на 16% дешевше.
М'ясо
Для порівняння цін на м'ясо ми взяли 1 кг свиної лопатки без кісток. В українських супермаркетах цей вид м'яса коштує 175,90 грн.
В магазинах Польщі 1 кг свиної лопатки без кісток коштує 17,98 злотих (180,00 грн). Це означає, що м'ясо в українських торгових мережах можна купити на 2% дешевше.
Риба
Для порівняння цін на рибу ми використали свіжоморожене філе тиляпії. Цей вид риби можна зустріти в українських і в польських магазинах. За 1 кг Тиляпії в Україні ви заплатите 229,00 грн.
Водночас в у Польщі таке філе коштує 25,29 злотих (253,18 грн). Це робить її на 10,5% дорожчою ніж в Україні.
Хліб
Для порівняння цін на хліб, ми взяли нарізані батони, вагою 500 кг. В Україні такий хліб можна купити за 31,10 грн.
У польських торгових мережах нарізаний батон коштує 3,68 злотих (36,84 грн). Це означає, що в Україні хліб можна купити на 18% дешевше.
Макарони
Для порівняння вартості цих продуктів ми взяли Barilla Spaghetti №5, що продаються в торгових мережах і України й Польщі. В Україні такі макарони коштують 61,90 грн.
У Польщі Barilla Spaghetti №5 коштують 6,98 злотих (69,88 грн). Це на 12,8% вище ніж в Україні.
Картопля
Для порівняння цін на цей овоч ми взяли ціни за 1 кг звичайної не митої картоплі, що продається в торгових мережах України та Польщі. В Україні картопля коштує 28,70 грн.
Водночас у польських магазинах картоплю можна придбати за 2,99 злотих (29,93 грн). Таким чином у Польщі за ці овочі доведеться заплатити на 4% більше.
Помідори
Для порівняння вартості цих овочів ми взяли звичайні червоні помідори, що, як і картопля, продаються в торгових мережах обох країн. В Україні 1 кг червоних помідорів можна купити за 84,90 грн.
У Польщі 1 кг помідорів коштує 9,39 злотих (94,00 грн). Таким чином у помідори у польських магазинах коштують на 10,7% дорожче ніж в Україні.
Скільки грошей на місяць витрачають на продукти в Україні та у Польщі
Щоб порівняти скільки грошей ви будете витрачати на продукти в місяць у Польщі та в Україні ми взяли добову норму вживання кожного с перелічених продуктів, помножили її на 30 діб та дізнались їх загальну вартість.
Добові та місячні норми вживання продуктів:
- вершкове масло — 10 г/доба, 300 г/місяць;
- молоко — 750 мл/доба, 22,5 л/місяць;
- сир — 40 г/доба, 1,2 кг/місяць;
- яйця — 2 шт/доба, 60 шт/місяць;
- м'ясо (свинина) — 200 г/доба, 6 кг/місяць;
- риба — 250 г/доба, 7,5 кг/місяць;
- хліб — 150 г/доба, 4,5 кг/місяць;
- макарони — 100 г/доба, 3 кг/місяць;
- картопля — 300 г/доба, 9 кг/місяць;
- помідори — 150 г/доба, 4,5 кг/місяць;
Скільки ви витратите грошей на продукти в Україні
- вершкове масло — 268,50 грн;
- молоко — 1 323,00 грн;
- сир — 636,24 грн;
- яйця — 462,00 грн;
- м'ясо (свинина) — 1 055,40 грн;
- риба — 1 717,50 грн;
- хліб — 279,90 грн;
- макарони — 341,4 грн;
- картопля — 258,3 грн;
- помідори — 382,05 грн;
Таким чином на придбання цих базових харчових продуктів в Україні на місяць ви витрачатимете 6 724,29 грн.
Скільки ви витратите грошей на продукти у Польщі
- вершкове масло — 215,80 грн;
- молоко — 896,40 грн;
- сир — 899,78 грн;
- яйця — 539,4 грн;
- м'ясо (свинина) — 1 080,00 грн;
- риба — 1 898,85 грн;
- хліб — 331,56 грн;
- макарони — 419,28 грн;
- картопля — 269,37 грн;
- помідори — 423,00 грн
На придбання цих базових харчових продуктів у Польщі на місяць ви витрачатимете 6 973,44 грн. Це на 3,8% більше, ніж в Україні.
Слід зазначити, що середня місячна зарплата у Польщі становить 7 768 злотих (приблизно 78 110 грн). Водночас середня зарплата в Україні менша на 255% та дорівнює 22 000 грн.
Нагадаємо, ми розповідали, як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році. Найближчим часом ціни на харчові продукти в Україні продовжать зростати.
Також ми писали, наскільки курс долара впливає на ціни в Україні. За даними Центру економічної стратегії (ЦЕС), харчові продукти та напої за останній місяць подорожчали на 3,2%.
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