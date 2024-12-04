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Індекс Олів'є — на скільки за рік подорожчав новорічний салат

4 грудня 2024 06:27
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Індекс олів'є 2024: як подорожчав новорічний салат за рік
На скільки за рік в Україні подорожчав салат Олів'є. Графіка: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Ціни в Україні зростають мало не щодня. У листопаді здорожчали майже всі харчові продукти. Зокрема за десяток яєць тепер доведеться віддати мало не 100 гривень. Експерти пояснюють таке здорожчання продуктів зниженням врожайності, погіршенням якості овочів та фруктів, а також швидким виснаження запасів минулого року.

Новини.LIVE підрахували, як за рік зросла вартість продуктів для приготування Олів'є, та розповідають, що відбувається з цінами в Україні.

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Скільки ви витратите на Олів'є

Для порівняння цін на продукти для приготування Олів'є ми взяли класичний рецепт цього новорічного салату та порівняли вартість інгредієнтів для його приготування сьогодні та рік тому. В рецепті зазначена кількість продуктів для приготування чотирьох порцій Олів'є. Для аналізу зміни цін на продукти ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мінфін".

Класичний рецепт салату Олів'є:

  • Варена ковбаса — 300 г
  • Зелений горошок — 150 г
  • Яйця — 3 шт.
  • Картопля — 600 г
  • Солоні  огірки — 240 г
  • Морква — 125 г
  • Майонез — 45 г
  • Сіль
Порівняння цін на продукти для приготування Олів'є в Україні (листопад 2023 року — листопад 2024 року)

Назва продукту

Ціна у грн станом на листопад 2023 року

Ціна у грн станом на листопад 2024 року

Різниця цін

Варена ковбаса (300 г)

98,21

119,43

+21,6%

Зелений горошок (150 г)

19,45

21,01

+8,02%

Яйця (3 шт.)

16,65

23,40

+40,54%

Картопля (600 г)

7,21

18,07

+150,62%

Солоні  огірки (240 г)

41,97

49,97

+19,06%

Морква (125 г)

1,09

3,88

+255,96%

Майонез 45 г

6,94

8,20

+11,15%

Загалом

191,52

243,96

+27,3%


Як бачимо, абсолютно всі інгредієнти для приготування Олів'є істотно здорожчали. Найбільше зростання серед всіх продуктів показали овочі. Морква здорожчала на 256%, а ціни на картоплю збільшились на 151%. Найменш подорожчали зелений горошок і майонез. Ціни на них зросли на 8% та 11% відповідно.

В підсумку вартість продуктів для приготування Олів'є за рік зросла на 27%. У листопаді 2023 року для приготування цього новорічного салату ви витратили б 191,52 грн. Зараз на продукти для Олів'є ви витратите 243,96 грн.

Індекс олів'є 2024: як подорожчав новорічний салат за рік
Порівняння цін на продукти для приготування Олів'є. Інфографіка: Новини.LIVE

Що відбувається з цінами на продукти в Україні

За даними Державної служби статистики, у жовтні 2024 року відзначено значне зростання цін на харчові продукти. При чому темпи подорожчання прискорилися: якщо у вересні ціни зросли на 1,5%, то у жовтні цей показник сягнув 3,3%. Особливо помітне підвищення торкнулося яєць (+18,1%) та овочів (+18,2%).

Основні зміни цін на продукти у жовтні:

  • соняшникова олія — +3,3%;
  • хліб — +1,6%;
  • макаронні вироби — +1%;
  • м'ясо та м'ясопродукти — +0,7%;
  • молоко — +3,3%;
  • вершкове масло — +6,9%;
  • сири тверді та м'які — +2,9%.

Практично усі категорії продуктів в Україні демонструють зростання цін. Дорожчає м'ясо: курятина, свинина і яловичина За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, причиною цього стали активізація експорту, посуха, подорожчання кормів та збільшення акцизів на дизельне пальне. Експерт прогнозує подальше зростання цін на м'ясо, пов'язане зі зростанням вартості кормів.

Також Гопка пояснив досить різке зростання цін на яйця. На його думку, перш за все це пов'язано з сезонним фактором.

"Традиційно, влітку ціни на яйця нижчі через вищу пропозицію і необхідність швидко реалізувати продукцію. Водночас восени ціни сезонно зростають. Ще однією з причин подорожчання яєць є зростання собівартості виробництва", — зазначив експерт.

Крім того, помітно збільшуються ціни на овочі та молочну продукцію. Очікується, що молочна продукція подорожчає ще на 10–15% через відключення електроенергії, нестачу сировини, подорожчання кормів та логістику.

Економіст Олег Пенздзин назвав кілька основних факторів, що впливають на подорожчання продуктів:

  • несприятливі погодні умови влітку;
  • завершення збирання врожаю;
  • подорожчання кормової бази та овочів;
  • скорочення обсягів урожаю.

"Ну, а друга причина в реальній дійсності то, що у нас в структурі нашого споживчого кошика, збільшується попит на дешевий сегмент. Тобто ті люди, що раніше собі дозволяли купити мʼясо та рибу дорогу, й так далі – зараз активно обирають з дешевих сегментів, тому що менше грошей", — додав експерт.

Згідно з прогнозами Національного банку України, покращення ситуації з інфляцією очікується не раніше весни 2025 року. Новий урожай допоможе в уповільненні зростання цін на сировинні продукти, що може стабілізувати ситуацію на продовольчому ринку.

Наразі основними причинами підвищення цін НБУ називає низьку врожайність, погіршення якості овочів та фруктів, а також швидке виснаження запасів, накопичених минулого року. Ці чинники стали основою помітного зростання цін у другій половині року, що призвело до вищих темпів інфляції, ніж очікувалося.

За останні місяці перероблені продукти подорожчали на 8,9% порівняно з минулим. Це значно перевищує прогноз НБУ, який передбачав зростання на рівні 5,9% до червня 2024 року.

Національний банк прогнозує зниження інфляції не раніше весни 2025 року, а до кінця цього року інфляція на харчові продукти може зменшитися до 6%. Надалі очікується поступове зниження інфляції завдяки зростанню обсягів виробництва, покращенню логістики та зниженню світових цін на продовольство. За сприятливих умов до 2026 року рівень продовольчої інфляції може знизитись до 3%.

Нагадаємо, ми підрахували індекс борщу та розповідали наскільки здорожчали продукти для його приготування. Цифри вас здивують.

Також ми писали, що цієї осені ціни на овочі значно зросли. Причиною цьому є несприятлива погода, зокрема сильна спека й посуха влітку, що негативно позначилося на врожаї.

продукти гроші Україна інфляція ціни в Україні олів'є

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