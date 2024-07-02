Цены на медь и цветные металлы в Украине на 2 июля 2024 года

Выплавка металла. Фото: apnews.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — это пластичный металл с красно-оранжевым оттенком. Она характеризуется высокой электропроводностью и теплопроводностью, коррозионной стойкостью и легкостью обработки. Благодаря большой потребности в этом металле от разных отраслей, пункты приема лома с удовольствием принимают медные изделия по выгодным ценам.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июле.

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Интересные факты о меди

Самый старый металлический предмет, найденный на Ближнем Востоке, был сделан из меди. Это было маленькое шило, датированное 5100 годом до нашей эры.

Американский пенни (монета номиналом в 1 цент) первоначально был сделан из чистой меди. В наши дни он на 97,5% состоит из цинка с тонкой медной оболочкой.

По мнению голландского историка Петера ван дер Крога, слово "медь" имеет несколько корней, многие из которых произошли от латинского слова cuprum. Єто слова происходит от фразы Cyprium aes, что означает "металл из Кипра", поскольку большая часть меди, которая использовалась на то время, добывалось на Кипре.

Антимикробные свойства меди сделали ее популярным металлом в медицинской сфере. Несколько больниц экспериментировали с покрытием часто используемых поверхностей, таких как перила кроватей и кнопки вызова, медью или медными сплавами в попытке замедлить распространение внутрибольничных инфекций. Медь убивает бактерии, вмешиваясь в электронный заряд клеточных мембран организмов.

В 1824 году британский ученый Уильям Стерджен провел эксперимент, в котором он обмотал голую медную проволоку вокруг железного стержня в форме подковы и пропустил через нее электрический ток. В результате железо намагнитилось, и был создан первый электромагнит. Медная проводка и электромагниты сыграли ключевую роль в изобретении телеграфа, а затем и телефона.

Как формируются цены на металл в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, на сегодняшний день основными факторами, влияющими на стоимость металла в Украине являются логистика, а также цены на энергоресурсы и сырье (в том числе уголь). При этом логистика занимает от 20 до 25 процентов себестоимости продукции.

Эксперт добавил, что российское вторжение болезненно ударило по металлургической промышленности Украины.

"Российская война против Украины нанесла очень большие потери экономике. Наибольшие потери получил именно металлургический сектор — на уровне энергетического. Во временную оккупацию и фактически полное уничтожение попали именно металлургические заводы на востоке и юге Украины. Наибольшие потери — это завод имени Ильича и "Азовсталь "Во временно оккупированном Мариуполе. Они занимали наибольшую долю производства металла в Украине", — добавил Новак.

Цены на лом меди в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 2 июля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 220 до 260 грн;

Винницкая область — от 200 до 230 грн;

Днепропетровская область — от 220 до 250 грн;

Житомирская область — от 170 до 200 грн;

Закарпатская область — от 180 до 210 грн;

Запорожская область — от 210 до 240 грн;

Ивано—Франковская область — от 180 до 210 грн;

Кировоградская область — от 190 до 210 грн;

Львовская область — от 190 до 210 грн;

Николаевская область — от 190 до 240 грн;

Одесская область — от 200 до 260 грн;

Полтавская область — от 180 до 240 грн;

Сумская область — от 180 до 215 грн;

Тернопольская область — от 180 до 200 грн;

Харьковская область — от 200 до 260 грн;

Хмельницкая область — от 210 до 245 грн;

Черкасская область — от 195 до 220 грн;

Черновицкая область — от 190 до 210 грн;

Черниговская область — от 190 до 220 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в июне. Еще мы собрали цены на золото, латунь и алюминий.