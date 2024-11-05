Курс долара, євро та злотого сьогодні, 5 листопада

Скільки коштує долар, євро та злотий — НБУ підвищив курс
Курс валют сьогодні, 5 листопада, за даними НБУ, знову став іншим. Цього разу американський долар, європейська валюта та польський злотий дорожчають.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Курс НБУ на сьогодні
Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 41,39 грн (+0,11);
- євро — 45,14 грн (+0,18);
- злотий — 10,39 грн (+0,07).
Курс обміну валют на сьогодні
Згідно з аналізом сайту Kurs, в обмінниках курс іноземних валют наступний. У купівлі долар в середньому коштує 41,19 грн (+0,07), у продажу — 41,66 грн (+0,09). Вартість євро в купівлі становить 44,81 грн (+0,15), а в продажу — 45,44 грн (+0,17).
ПриватБанк купує долар за 41,00 грн (+0,10), продає — за 41,60 грн (+0,10). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 41,10 грн (0,00), а під час продажу — 41,59 грн (+0,11). Натомість Ощадбанк купує валюту за 41,20 грн (0,00), продає — за 41,65 грн (0,00).
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Прогноз щодо ринку валют
Нагадаємо, що в листопаді в Україні очікується поступове зростання курсу долара. Вартість американської валюти буде наближатися до максимального показника, який заклали у державний бюджет на поточний рік. Представник "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що вартість валюти почне зростати у напрямку показника 42 гривні.
Також ми повідомляли про нові прогнози МВФ щодо світової економіки. Зокрема, наступного року середньорічний курс гривні відносно долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,00 грн за долар. А в 2029 році очікується, що вартість долара досягне 51,7 грн.
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