Курс долара, євро та злотого сьогодні, 5 листопада

Жінка проходить біля таблички пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Курс валют сьогодні, 5 листопада, за даними НБУ, знову став іншим. Цього разу американський долар, європейська валюта та польський злотий дорожчають.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

Читайте також:

Курс НБУ на сьогодні

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,39 грн (+0,11);

євро — 45,14 грн (+0,18);

злотий — 10,39 грн (+0,07).

Курс обміну валют на сьогодні

Динаміка курсу долара та євро. Скриншот із сайту НБУ

Згідно з аналізом сайту Kurs, в обмінниках курс іноземних валют наступний. У купівлі долар в середньому коштує 41,19 грн (+0,07), у продажу — 41,66 грн (+0,09). Вартість євро в купівлі становить 44,81 грн (+0,15), а в продажу — 45,44 грн (+0,17).

ПриватБанк купує долар за 41,00 грн (+0,10), продає — за 41,60 грн (+0,10). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 41,10 грн (0,00), а під час продажу — 41,59 грн (+0,11). Натомість Ощадбанк купує валюту за 41,20 грн (0,00), продає — за 41,65 грн (0,00).

Середньозважений готівковий курс валют у банках та пунктах обміну. Скриншот із сайту Minfin

Конвертер валют

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Прогноз щодо ринку валют

Нагадаємо, що в листопаді в Україні очікується поступове зростання курсу долара. Вартість американської валюти буде наближатися до максимального показника, який заклали у державний бюджет на поточний рік. Представник "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що вартість валюти почне зростати у напрямку показника 42 гривні.

Також ми повідомляли про нові прогнози МВФ щодо світової економіки. Зокрема, наступного року середньорічний курс гривні відносно долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,00 грн за долар. А в 2029 році очікується, що вартість долара досягне 51,7 грн.