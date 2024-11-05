Курс доллара, евро и злотого сегодня, 5 ноября

Женщина проходит мимо таблички пункта обмена валют. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Курс валют сегодня, 5 ноября, по данным НБУ, снова стал другим. В этот раз американский доллар, европейская валюта и польский злотый дорожают.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс НБУ на сегодня

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 41,39 грн (+0,11);

евро — 45,14 грн (+0,18);

злотый — 10,39 грн (+0,07).

Курс обмена валют на сегодня

Динамика курса доллара и евро. Скриншот с сайта НБУ

Согласно анализу сайта Kurs, в обменниках курс иностранных валют следующий. При покупке доллар в среднем стоит 41,19 грн (+0,07), при продаже — 41,66 грн (+0,09). Стоимость евро при покупке составляет 44,81 грн (+0,15), а в продаже — 45,44 грн (+0,17).

ПриватБанк покупает доллар за 41,00 грн (+0,10), продает — за 41,60 грн (+0,10). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 41,10 грн (0,00), а при продаже — 41,59 грн (+0,11). Ощадбанк же покупает валюту за 41,20 грн (0,00), продает — за 41,65 грн (0,00).

Средневзвешенный наличный курс валют в банках и обменных пунктах. Скриншот с сайта Minfin

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Прогноз по рынку валют

Напомним, что в ноябре в Украине ожидается постепенный рост курса доллара. Стоимость американской валюты будет приближаться к максимальному показателю, заложенному в государственный бюджет на текущий год. Представитель "Глобус Банка" Тараса Лесовой прогнозирует, что стоимость валюты начнет расти по направлению показателя 42 гривен.

Также мы сообщали о новых прогнозах МВФ по мировой экономике. В частности, в следующем году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в Украине, по оценкам фонда, составит 45,00 грн за доллар. А в 2029 году ожидается, что стоимость доллара достигнет 51,7 грн.