Курс доллара, евро и злотого сегодня, 5 ноября

Сколько стоит доллар, евро и злотый — НБУ повысил курс
Курс валют сегодня, 5 ноября, по данным НБУ, снова стал другим. В этот раз американский доллар, европейская валюта и польский злотый дорожают.
Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.
Курс НБУ на сегодня
Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:
- доллар — 41,39 грн (+0,11);
- евро — 45,14 грн (+0,18);
- злотый — 10,39 грн (+0,07).
Курс обмена валют на сегодня
Согласно анализу сайта Kurs, в обменниках курс иностранных валют следующий. При покупке доллар в среднем стоит 41,19 грн (+0,07), при продаже — 41,66 грн (+0,09). Стоимость евро при покупке составляет 44,81 грн (+0,15), а в продаже — 45,44 грн (+0,17).
ПриватБанк покупает доллар за 41,00 грн (+0,10), продает — за 41,60 грн (+0,10). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 41,10 грн (0,00), а при продаже — 41,59 грн (+0,11). Ощадбанк же покупает валюту за 41,20 грн (0,00), продает — за 41,65 грн (0,00).
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Прогноз по рынку валют
Напомним, что в ноябре в Украине ожидается постепенный рост курса доллара. Стоимость американской валюты будет приближаться к максимальному показателю, заложенному в государственный бюджет на текущий год. Представитель "Глобус Банка" Тараса Лесовой прогнозирует, что стоимость валюты начнет расти по направлению показателя 42 гривен.
Также мы сообщали о новых прогнозах МВФ по мировой экономике. В частности, в следующем году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в Украине, по оценкам фонда, составит 45,00 грн за доллар. А в 2029 году ожидается, что стоимость доллара достигнет 51,7 грн.
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