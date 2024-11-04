Сьогодні, у понеділок, 4 листопада, курс долара та євро дорожчає, а злотий стабільний

Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні, 4 листопада, почав підвищуватись. Долар та євро дорожчають, а злотий почувається стабільно щодо гривні.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Офіційний курс долара

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,2891 грн/дол. порівняно із 41,2194 грн/дол. у п'ятницю.

Офіційний курс євро

На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 44,9680 грн/євро, що трохи дорожче, ніж курс минулого тижня на рівні 44,8467 грн/євро.

Офіційний курс польського злотого

Щодо польської валюти, то злотий майже не змінився у вартості і його курс становить 10,3274 грн.

Курс валют НБУ. Фото: Скриншот

Найвигідніший курс валют

Сьогодні найвигідніше продати долар в Європромбанк — за 41,40 грн, а придбати в Укргазбанку чи Скай Банку за 41,50 грн. Євро вигідно купує Європромбанк — за 45,05 грн, а продає Укргазбанк — за ті самі 45,10 грн. Злотий вигідно купує Полтава-Банк — за 10,30 грн, а продає ПриватБанк — за 10,35 грн.

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Прогноз курсу долара

Оптимістичний курс гривні на рівні 45 грн за долар у 2025 році може стати недосяжним без міжнародної фінансової допомоги. Експерти попереджають: у разі скорочення фінансування з боку США можливе значно більше знецінення валюти.

"Якщо Україна отримає 50 млрд доларів допомоги наступного року, то зможемо утримати курс на рівні 45-50 грн за долар. Проте, якщо цього не станеться, можливе суттєве зниження курсу", — зазначає економіст Сергій Якубовський.