Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 1 января 2025 года

Металлургический комбинат. Фото: industriall-union.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В мире, где технологии и инфраструктура развиваются с невероятной скоростью, черные металлы остаются незаменимыми материалами, формируя нашу повседневную жизнь. От строительства небоскребов до производства автомобилей стали и чугуны играют крайне важную роль в современном мире.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 1 января 2025 года.

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Интересные факты о черных металлах

Железо является основным компонентом стали, используемой в строительстве, автомобилестроении и многих других отраслях. Интересно, что железо составляет около 5% земной коры, что делает его одним из наиболее распространенных элементов на Земле. Однако, несмотря на большое количество, чистое железо редко встречается в природе, поскольку оно быстро окисляется и превращается в ржавчину.

Чугун — это сплав железа с углеродом, известный своей прочностью и долговечностью. Он используется для изготовления труб, машинных деталей и даже кухонных принадлежностей. В отличие от стали, чугун имеет высокое содержание углерода, что делает его более хрупким, но также более стойким к коррозии.

Марганец часто добавляют в сталь для улучшения прочности и износостойкости. Его также используют в производстве нержавеющей стали, поскольку этот элемент помогает предотвратить образование трещин при высоких температурах.

В производстве стали используется кокс, получаемый из угля путем его нагревания без воздуха. Кокс служит как топливом, так и восстановителем, помогая удалять кислород из железной руды. Этот процесс, известный как доменное производство, является основным этапом получения чугуна и стали.

Сталь является одним из самых перерабатываемых материалов в мире. Более 80% всей стали, производимой сегодня, содержит переработанный металл. Это не только экономит ресурсы, но значительно снижает выбросы углекислого газа, связанные с производством черных металлов.

Какая ситуация с металлургией в Украине

В "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) сообщили о значительных сложностях с энергоснабжением в конце года. Как отмечает генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо, на деятельность комбината оказывают большое влияние регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру, нестабильность электроснабжения и резкий рост тарифов.

Особенно показателен пример одного дня в декабре, когда стоимость электроэнергии достигла 267 долларов за МВт-ч, что заставило предприятие закупать импортную энергию по чрезвычайно высоким ценам.

"Такие затраты сокрушительны на предприятии, особенно когда себестоимость производства значительно превышает рыночную цену готовой продукции", — подчеркнул руководитель предприятия.

Энергетические проблемы сказываются как финансово, так и технически. Металлургическое оборудование очень чувствительно к скачкам напряжения. В случае блэкаутов его остановка и повторный запуск могут привести к повреждениям и дополнительным затратам. Это особенно критично для оборудования, задействованного в горячих фазах производства, где возобновление работы составляет значительные сложности.

Дополнительно финансовое давление усиливается ростом тарифов на железнодорожные перевозки, которые увеличились на 37%. Энергетические издержки уже составляют 70% издержек компании, что сказывается на его рентабельности. По предварительным расчетам, ущерб АМКР в 2024 году может достигнуть 100 млн долларов.

Ситуацию также усложняют законодательные изменения. Правительство снизило долю электроэнергии от импорта или собственного производства, освобождающего предприятия от отключений, с 80 до 60%. Однако для АМКР это малоэффективно, поскольку импортная энергия остается значительно дороже, особенно в час пик, который зимой встречается дважды в день.

Комбинат принимает меры по адаптации: снижается объем потребления электроэнергии, временно ограничивается работа некоторых участков, внедряются менее энергозатратные процессы.

Прогнозы дальнейших объемов производства остаются неопределенными и зависят от действий правительства по тарифам, условиям бронирования работников, а также ситуации на мировом рынке стали и железорудного сырья.

Цены на чермет в Украине в январе 2025 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 3 грн до 5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 6 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 5 грн до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 5 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 4 грн;

Одесская область — от 4 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5 грн;

Сумская область — от 4 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 3 грн до 5 грн.

Что еще стоит знать украинцам

В пунктах приема металлолома принимают не только черные металлы, но и цветные. Такие, как, например, алюминий. Его стоимость значительно выше цены стали или чугуна.

Алюминий в свою очередь значительно дешевле золота. Золотые изделия можно сдать в ломбарды и получить хорошие деньги. В последнее время цена на этот драгоценный металл постоянно растет.