Цены на металлолом черного металла в Украине 27 декабря 2023 года

Выплавка стали. Фото: yahoo.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черный металл представляет собой сплав железа и углерода с содержанием углерода от 0,02 до 2,1%. Черметы включают чугуны и стали. Эти металлы находят применение в различных областях человеческой деятельности, таких как строительство, машиностроение, производство инструментов и оборудования. Также черный металл используется для производства военной техники, боеприпасов и других военных изделий. Сдача черных металлов в переработку может принести прибыль. Стоимость черного металлолома зависит от нескольких факторов, в том числе от вида металла, его состояния, размера и чистоты.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в декабре.

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Интересные факты о чермете

Согласно современным научным теориям, ядро Земли имеет радиус примерно 1220 км и состоит из железа и никеля. Это ядро находится под колоссальным давлением, достигающим 360 миллиардов атмосфер. Давление внутри Земли настолько огромно, что даже при высокой температуре, которая может достигать 5500 градусов Цельсия, железо внутреннего ядра остается в твердом состоянии.

Переработка металлов является одним из наиболее эффективных методов сокращения использования природных ресурсов и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Например, переработка стали позволяет экономить до 70% энергии, необходимой для производства нового металла из железной руды. В настоящее время в мире перерабатывается примерно 42,3% производимой стали, что означает переработку около 1,5 миллиарда тонн стали ежегодно.

Носовая часть военного транспортного корабля USS New York была изготовлена из семи тонн стали, извлеченной из обломков Всемирного торгового центра. Этот материал был выбран для создания носовой части корабля в качестве символа памяти жертв теракта 11 сентября. Завершенный в 2009 году корабль сейчас состоит в составе Военно-морских сил США.

После начала ядерных испытаний в атмосфере уровень фонового излучения на Земле существенно повысился. Это происходит из-за выброса в атмосферу большого количества радионуклидов при ядерных взрывах, оседающих на поверхности земли и в воде. Современная сталь, следовательно, содержит определенное количество радионуклидов, что может привести к искажению данных приборов, предназначенных для обнаружения радиации. Поэтому для создания таких приборов применяется сталь, изготовленная в эпоху ядерных испытаний. Такая сталь может быть извлечена из утонувших кораблей, построенных к началу ядерных испытаний.

Первым крупным инфраструктурным объектом в мире, построенным из стали, был мост Идс, названный в честь главного разработчика проекта Джеймса Идса. Этот мост был заказан Эндрю Карнеги, промышленным магнатом, который был одним из самых богатых американцев в истории США и одним из крупнейших благотворителей своей страны.

Как правильно сдавать металлолом в пункты приема

Источником производства черных металлов служит железная руда, однако ее запасы ограничены, а процессы добычи и обработки требуют значительных временных и энергетических затрат. Кроме того, следует учитывать, что эти процессы также оказывают негативное влияние на окружающую среду.

Таким образом, сдача металлолома в пункты приема вторичного сырья может оказаться чрезвычайно полезной. Путем переработки ранее использованных металлических изделий можно не только сократить экологический ущерб, но и заработать неплохие деньги.

Для тех, кто впервые решает сдать металлолом, важно обратить внимание на следующие аспекты.

Особое внимание следует уделить небольшим деталям и изделиям, поскольку они представляют больший интерес для пунктов приема металла. Это объясняется тем, что обработка и перевозка таких элементов проще и экономически выгоднее.

Габаритные конструкции будут оценены ниже в цене, поскольку их транспортировка и взвешивание являются более трудоемкими процессами. Важно учитывать, что стоимость металлолома может уменьшиться, если необходимо использовать режущее оборудование для подготовки габаритных конструкций перед загрузкой в пресс.

Для подготовки лома к сдаче рекомендуется:

Рассортировать лом на черные и цветные металлы.

Отделить нержавеющую сталь от углеродистой, учитывая более высокую стоимость нержавеющей стали.

Разобрать сложные изделия с неметаллическими частями.

Очистить лом от загрязнений, снижающих цену, таких как ржавчина, загрязнение, теплоизоляция и асбест. Некоторые компании принимают изолированные провода, но по более низкой цене.

Разрезать сложные и длинномерные конструкции, листовые материалы, чтобы облегчить транспортировку и взвешивание. Некоторые покупатели металлолома предоставляют эту услугу, но это также может повлиять на цену.

Сдавать сразу большое количество металлолома, что может повысить конечную цену вашего сырья.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 4 грн до 6 грн

Винницкая область — от 3 грн до 4 грн

Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн

Житомирская область — от 3 грн до 4 грн

Закарпатская область — от 2,5 грн до 4 грн

Запорожская область — от 3 грн до 5 грн

Ивано-Франковская область — от 2 грн до 4 грн

Кировоградская область — от 3 грн до 4,5 грн

Львовская область — от 2 грн до 4 грн

Николаевская область — от 3,5 грн до 6 грн

Одесская область — от 4 грн до 6 грн

Полтавская область — от 3 грн до 4,5 грн

Сумская область — от 3 грн до 4,5 грн

Тернопольская область — от 3 грн до 4 грн

Харьковская область — от 3 грн до 6 грн

Хмельницкая область — от 3 грн до 4 грн

Черкасская область — от 2,5 грн до 4 грн

Черновицкая область — от 2 грн до 4 грн

Черниговская область — от 3 грн до 4 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в декабре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на латунь и золото в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.