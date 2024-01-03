Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 3 января

Золотой слиток. Фото: GettyImages

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото играет немаловажную роль в истории человечества. На протяжении тысячелетий оно широко использовалось как форма денег. Золото также является популярным драгоценным металлом для создания украшений благодаря привлекательному внешнему виду и долговечности. В индустрии оно употребляется в различных отраслях, включая электронику, стоматологию и медицину.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в январе.

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Интересные факты о золоте

Золото и медь являются двумя наиболее распространенными металлами в природе, часто встречающимися в чистом виде, без примесей. Их легко обнаружить, переплавить и использовать в качестве инструментов и украшений. Первые доказательства использования золота и меди датированы 5 тысячелетиями до нашей эры, когда в Анатолии (современная Турция) люди начали плавить эти металлы для создания различных предметов.

Количество золота в руде может изменяться в зависимости от месторождения. В среднем на одну тонну переработанной руды извлекается от 3 до 8 граммов золота. Это очень мало, поэтому золотодобыча дорогостоящий и трудоемкий процесс. Золото в руде традиционно находится в виде маленьких частиц, которые тяжело отделить от остальных минералов.

По некоторым данным, в 2022 году мировое производство золота составляло около 1000 тонн. Из этого количества около 50% использовали для изготовления ювелирных изделий, 30% – для инвестиций, 20% – для промышленности и технологий.

Золото есть в смартфонах. Внутри них может быть до 34 миллиграмм золота. Оно присутствует в микроэлектрических соединениях процессоров и широко используется в микроэлектронике (телевизоры, компьютеры и медицинское оборудование), поскольку является отличным проводником электричества.

Золото является одним из наиболее стабильных элементов в природе. Оно обладает очень низкой реакционной способностью и не взаимодействует с большинством химических веществ. Это означает, что золото не окисляется и не корродирует, что делает его более надежным, чем другие металлы.

Как правильно сдавать золото

В Украине ломбарды играют ключевую роль в скупке золота. Они специализируются на приемке золотых изделий за денежное вознаграждение. Однако для получения более выгодной цены золотых изделий с коллекционной или исторической ценностью рекомендуется рассмотреть возможность продажи их коллекционерам и антикварам. Это касается золотых монет, часов и украшений с интересной историей. Продукция, созданная в период СССР, также пользуется спросом среди коллекционеров благодаря своей уникальной ценности и высокому содержанию золота в сплаве.

Для сдачи золота необходимо предъявить документы, подтверждающие личность, чтобы сделать невозможным продажу украденных изделий. Сдавать золотой лом могут только совершеннолетние. При заключении соглашения выдается копия документа, подтверждающего законность сделки. При обращении в ломбард с возможностью выкупа своего золота заключается соглашение о получении ссуды. Клиенту предоставляют документы с указанием суммы ссуды, процентной ставки и сроков возврата с процентами. Также выдается квитанция, необходимая для выкупа предметов.

Относительно самого золотого лома, особых требований нет. Однако тщательная очистка от грязи улучшит точность взвешивания. Практически все виды золотых изделий могут быть сданы в ломбард, за исключением определенных категорий, таких как золото в форме самородков, деталей зубопротезирования, отходов драгоценных металлов, сусального золота, орденов и медалей, золота из лабораторных деталей и полуфабрикатов.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2514,80 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2507,26 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2489,65 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 829,05 грн/грамм.

375 проба: 933,62 грн/грамм.

500 проба: 1244,83 грн/грамм.

583 проба: 1 451,47 грн/грамм.

585 проба: 1456,45 грн/грамм.

750 проба: 1867,24 грн/грамм.

900 проба: 2240,69 грн/грамм.

916 проба: 2280,52 грн/грамм.

958 проба: 2385,08 грн/грамм.

999 проба: 2487,16 грн/грамм.

999,9 проба: 2489,40 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 946,70 грн/грамм.

375 проба: 984,98 грн/грамм.

500 проба: 1 313,61 грн/грамм.

583 проба: 1 532,18 грн/грамм.

585 проба: 1 536,08грн./грамм.

750 проба: 1 970,73 грн/грамм.

900 проба: 2 360,16 грн/грамм.

916 проба: 2 447,56 грн/грамм.

958 проба: 2 559,65 грн/грамм.

999 проба: 2 461,00 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы и латуни в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.