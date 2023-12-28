Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 28 грудня 2023

Виплавка металу. Фото: aandbfoundry.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь э вкрай важливим матеріалом для людства завдяки своїм унікальним характеристикам і широкому спектру застосувань. Цей кольоровий метал знаходить застосування у різних галузях, таких як електроніка, будівництво, медицина, автомобільна промисловість та багато інших. Переробка міді не тільки допомагає зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, а й може стати додатковим джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у грудні.

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Цікаві факти про мідь

Історія використання міді налічує багато століть. Цей метал є одним із найдавніших, який людство стало застосовувати. Приблизно в IV тисячолітті до нашої ери люди освоїли створення інструментів та предметів побуту з міді та бронзи, що замінили кам'яні інструменти.

У промисловості мідь займає третє місце за популярністю після заліза та алюмінію. Цей метал знаходить застосування в різних областях, таких як електропроводка (становлячи 60 відсотків загального обсягу використання міді), сантехніка, електроніка, будівництво, виготовлення посуду та монет тощо.

Мідь легко утворює сплави з різними металами. Двома відомими прикладами таких сплавів є латунь (що складається з міді та цинку) та бронза (мідь та олово). Проте слід зазначити, що є безліч інших сплавів, які включають цей метал.

Мідь сама по собі є відносно безпечним металом, проте процес її видобутку може серйозно нашкодити довкіллю. При видобуванні міді можуть виділятися різні забруднюючі речовини, такі як ртуть, миш'як, цинк і свинець, які становлять потенційну загрозу здоров'ю людей і тварин. Прикладом негативного впливу видобутку міді на довкілля є озеро Берклі-Піт США. Це озеро утворилося на місці закритого кар'єру, де раніше проводився видобуток міді. Води озера настільки токсичні, що вони становлять небезпеку для птахів, які сідають на нього, і можуть навіть призвести до їх загибелі.

Мідь часто включається до складу ювелірних сплавів для збільшення їхньої міцності. Золото, за своєю природою, занадто м'який матеріал для виготовлення прикрас, схильних до природного зносу. Додавання міді надає золотим виробам додаткової твердості та захисту від подряпин. Крім того, завдяки міді золото може бути різних відтінків. Чим більше міді в у виробі, тим темнішим і червонуватим стає золото.

Як правильно здавати мідь

Як згадувалося раніше, мідь є цінним металом, що широко використовується в різних галузях промисловості. Вартість міді на пунктах прийому вторинної сировини може істотно змінюватись в залежності від її стану, домішок, форми матеріалу, а також в залежності від конкретного пункту прийому.

Щоб отримати максимальний прибуток здачі мідного брухту, рекомендується ретельно очистити мідні вироби від сторонніх матеріалів та інших металів. Брухт, що містить значну кількість міді, такий як прокатна мідь, має найвищу вартість і оцінюється дорожче.

У пунктах прийому із задоволенням приймають кабелі, обмотки двигунів та трансформаторів, сантехнічне обладнання з мідних сплавів, мідні труби та резервуари кондиціонерів, а також теплообмінники з мідними трубками. Втім, мідні кабелі, що зазнали сильного окислення після видалення ізоляції шляхом спалювання, матимуть меншу вартість.

Ціни на брухт міді в Україні у грудні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 28 грудня, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 230 до 260 грн;

Вінницька область — від 190 до 215 грн;

Дніпропетровська область — від 210 до 245 грн;

Житомирська область — від 160 до 180 грн;

Закарпатська область — від 160 до 180 грн;

Запорізька область — від 215 до 235 грн;

Івано-Франківська область — від 180 до 200 грн;

Кіровоградська область — від 200 до 215 грн;

Львівська область — від 175 до 200 грн;

Миколаївська область — від 200 до 245 грн;

Одеська область — від 220 до 250 грн;

Полтавська область — від 190 до 220 грн;

Сумська область — від 180 до 200 грн;

Тернопільська область — від 160 до 185 грн;

Харківська область — від 220 до 260 грн;

Хмельницька область — від 190 до 220 грн;

Черкаська область — від 145 до 180 грн;

Чернівецька область — від 150 до 190 грн;

Чернігівська область — від 190 до 215 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні у грудні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет, латунь та золото в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.