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Скільки коштів отримали українці на власну справу у 2023-му

23 січня 2024 10:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гроші на бізнес — скільки грантів отримали українці 2023 року
Іноземна валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Минулого року тисячі українців отримали за держпрограмою "Власна справа" 2,4 млрд гривень безповоротної допомоги. Гроші надавались на старт чи розширення бізнесу.

Про це розповіли у Міністерстві економіки.

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Скільки українців отримали грошей на бізнес у 2023 році

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, загалом торік мікрогранти за держпрограмою отримали більш ніж 10 тис. українців, зокрема, під час останньої хвилі грантової — 359 осіб на 86,5 млн гривень.

Вона нагадала, що за час дії програми з липня 2022 року вже налічується 13,5 тис. людей, які отримали гранти. На ці цілі держава інвестує загалом 3 млрд гривень.

"Завдяки цим грантам відкрились тисячі нових підприємств, ще вдвічі більше компаній масштабують свій бізнес, створено понад 25 тисяч робочих місць", — зауважила заступниця міністра.

Вже провели 23 хвилі розіграшів грантів, переможцями яких стали 57% жінок та 43% чоловіків. Більша частина громадян (70%) з вищою освітою.

Популярні сфери діяльності та найактивніші регіони

Найбільше грантів отримали під час останньої хвилі підприємці:

  • у Львівській області;
  • у Вінницькій області;
  • у Київській області;
  • у Києві.

Кошти планують витратити на купівлю обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярніші сфери, в яких працюватимуть останні переможці:

  • гуртова та роздрібна торгівля;
  • ремонт автотранспорту;
  • тимчасове розміщування та організація харчування;
  • переробна промисловість.

 

гроші на бізнес
Джерело: Мінекономіки

Що ще варто знати

Нагадаємо, Податкова служба виписала українським бізнесменам 1,65 млрд гривень штрафів за неповний 2023 рік, що втричі більше, ніж було до війни. Покарання стосується порушень під час роботи з реєстраторами розрахункових операцій (П/РРО).

Також ми писали про те, що в Україні фізособи-підприємці 1-3 груп мають вчасно сплатити податки та подати звіти. Податківці нагадали основні ставки податків та назвали дедлайни їх сплати у 2024 році.

Мінекономіки
гроші
бізнес
гранти
підприємці

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