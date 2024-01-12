Штрафи під час війни — бізнес карають утричі активніше

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

Податкова служба виписала українським бізнесменам 1,65 млрд гривень штрафів за неповний 2023 рік, що втричі більше, ніж було до війни. Покарання стосується порушень під час роботи з реєстраторами розрахункових операцій (П/РРО).

Про це інформують аналітики "Опендатабот".

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Як зазначають фахівці, на "левову частку" вказаної суми у 988,2 млн гривень Податкова оштрафувала українських підприємців у серпні 2023 року.

При цьому саме в останній місяць літа податківці провели найменшу кількість перевірок за рік — лише 1,64 тисячі. Тоді як кількість штрафів різко зросла — до понад 3,34 тис. гривень.

Джерело: Опендатабот

Вимога щодо наявності касових апаратів

За словами аналітиків, в Україні налічується 287,4 тисячі РРО (реєстраторів розрахункових операцій) та 554,6 тисячі ПРРО (програмних реєстраторів).

Найбільше встановлень ПРРО зафіксували у вересні 2023 року — +15% за місяць. Як пояснюють експерти, це пов’язано зі скасуванням в країні у жовтні заборони на перевірки наявності касових апаратів, запровадженої на початку повномасштабної війни.

"Багато підприємців чекали до останнього, пояснюючи це тим, що не вперше мораторій заморожують чи переносять. Запит на ПРРО від Poster у чатах та дзвінках стрімко виріс в останній тиждень вересня — в 1,5-2 рази від звичайного.Враховуючи, що якась частина підприємців використовує фізичні РРО та сторонні інтеграції, можна припустити, що десь третина бізнесів все ще не були готові до дедлайну 1 жовтня", — йдеться у повідомленні.

Примітно те, що зараз кількість "кас у смартфоні" практично удвічі перевищує число звичайних. Порівняно з листопадом 2021-го кількість ПРРО зросла учетверо, тоді як РРО стало менше на 5%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів пояснили, що таке податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Також розповіли, хто і скільки повинен його платити у 2024 році.

Також ми писали про те, що в Україні фізособи-підприємці 1-3 груп мають вчасно сплатити податки та подати звіти. Податківці нагадали основні ставки податків та назвали дедлайни їх сплати у 2024 році.