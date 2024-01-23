Деньги на бизнес — сколько грантов получили украинцы в 2023 году

Иностранная валюта. Фото: Unplush

В прошлом году тысячи украинцев получили по госпрограмме "Власна справа" 2,4 млрд гривен безвозвратной помощи. Деньги предоставлялись на старт или расширение бизнеса.

Об этом рассказали в Министерстве экономики.

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По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, всего в прошлом году микрогранты по госпрограмме получили более 10 тыс. украинцев, в частности, во время последней грантовой волны — 359 человек на 86,5 млн гривен.

Она напомнила, что за время действия программы с июля 2022 года уже насчитывается 13,5 тыс. человек, получивших гранты. На эти цели государство инвестирует в общей сложности 3 млрд гривен.

"Благодаря этим грантам открылись тысячи новых предприятий, еще вдвое больше компаний масштабируют свой бизнес, создано более 25 тысяч рабочих мест", — отметила замминистра.

Уже провели 23 волны розыгрышей грантов, победителями которых стали 57% женщин и 43% мужчин. Большая часть граждан (70%) с высшим образованием.

Популярные сферы деятельности и наиболее активные регионы

Больше всего грантов получили во время последней волны предприниматели:

во Львовской области;

в Винницкой области;

в Киевской области;

в Киеве.

Средства планируют потратить на покупку оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самые популярные сферы, в которых будут работать последние победители:

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспорта;

временное размещение и организация питания;

перерабатывающая промышленность.

Источник: Минэкономики

Что еще стоит знать

Напомним, Налоговая служба выписала украинским бизнесменам 1,65 млрд гривен штрафов за неполный 2023 год, что втрое больше, чем было до войны. Наказание касается нарушений при работе с регистраторами расчетных операций (П/РРО).

Также мы писали о том, что в Украине физлица-предприниматели 1-3 групп должны своевременно уплатить налоги и предоставить отчеты. Налоговики напомнили основные ставки налогов и назвали дедлайны их уплаты в 2024 году.