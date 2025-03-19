Зарплаты и пенсии — сколько денег нужно Украине

Женщина считает банкноты по тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если случится дефицит внешней поддержки, Украина столкнется с трудностями по своевременным выплатам пенсий и зарплат. Однако в краткосрочной перспективе поводов для паники нет.

Об этом заявила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Леся Забуранная в комментарии Новини.LIVE.

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Забуранная отметила, что в этом году у Украины есть средства на покрытие дефицита бюджета. Однако по состоянию на начало марта 2025 года наша страна испытывает потребность во внешнем финансировании в размере 42 млрд долларов.

В то же время заместитель председателя Налогового комитета РФ Ярослав Железняк сообщил, что в 2025-2026 годах общий объем международной финансовой поддержки для Украины составляет примерно 67,1 млрд долларов и 12,5 млрд евро.

Напомним, ранее мы объясняли, какие правила по назначению пенсии действуют за стаж за границей. С рядом государств Украина имеет договоры по этому поводу.

Также мы писали, что определенная категория пенсионеров, достигших почтенного возраста, имеет право на "возрастные доплаты" до 570 грн.