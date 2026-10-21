Чоловік дістає готівку з конверта. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть зберігати вдома будь-яку суму готівки — законодавство не встановлює максимальної межі для таких заощаджень. Однак під час внесення грошей на банківський рахунок або проведення значних переказів фінансова установа може поцікавитися їхнім походженням. При цьому є порогова сума для окремих фінансових операцій за визначених законом умов.

Про це повідомило онлайн-видання MC: Money & Career, передають Новини.LIVE.

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Чи існують обмеження на суму готівки вдома

В Україні немає законодавчо встановленого ліміту на готівку, яку фізична особа може зберігати у власному помешканні. Не потрібно повідомляти державні органи про свої заощадження лише через те, що вони перебувають удома, навіть якщо йдеться про значну суму.

Водночас варто розрізняти зберігання грошей та фінансові операції. Правила фінансового моніторингу застосовують до операцій із коштами, які перевіряють банки та інші фінансові установи. Сам факт зберігання великої суми готівки не є порушенням.

Що означає поріг у 400 тисяч гривень

Сума 400 тис. грн згадується в законодавстві про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Проте це не обмеження на домашні заощадження і не універсальна межа, після якої людина повинна автоматично звітувати про походження всіх грошей.

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Цей поріг стосується фінансових операцій, які відповідають установленим законом критеріям. Зокрема, значення можуть мати ознаки ризику, пов'язані з учасниками операції або країнами, з якими вона пов'язана.

При цьому банк може зацікавитися транзакцією і на меншу суму, якщо вона має ознаки підозрілої. Тому орієнтуватися виключно на поріг у 400 тис. грн не варто.

Коли банк може вимагати пояснення щодо грошей

Питання про походження коштів може виникнути під час різних фінансових операцій. Найчастіше це відбувається, коли клієнт:

вносить значну суму готівки на банківський рахунок;

здійснює великий грошовий переказ;

проводить операцію, яка потребує додаткової перевірки відповідно до правил фінансового моніторингу.

Банк оцінює не лише розмір транзакції, а й характер операції, відомості про клієнта та відповідність платежу його звичній фінансовій активності.

Наприклад, якщо людина зазвичай отримує зарплату в розмірі 30 тис. грн на місяць, а потім вносить на рахунок мільйон гривень готівкою, фінансова установа може попросити пояснити походження цієї суми та надати підтвердні документи.

Які документи підтвердять походження заощаджень

Щоб пояснити банку джерело коштів, можна надати документи, які підтверджують отримання відповідного доходу або набуття майна.

Залежно від обставин це можуть бути:

довідки про заробітну плату та інші доходи;

податкові декларації;

договори купівлі-продажу нерухомості або автомобіля;

свідоцтво про право на спадщину;

договір дарування;

кредитний договір.

Конкретний перелік залежить від походження грошей і характеру фінансової операції. Якщо людина тривалий час накопичувала кошти із зарплати, підприємницької діяльності або інших законних доходів, варто зберігати документи, які допоможуть це підтвердити.

Такі докази можуть спростити проходження фінансового моніторингу, якщо банк попросить пояснити джерело заощаджень.

Чи потрібно платити податки із заощаджень удома

Фінансовий моніторинг і оподаткування — це різні процедури. Саме зберігання готівки вдома не створює окремого податкового зобов'язання.

Однак це не означає, що всі гроші, які людина має в розпорядженні, автоматично звільняються від оподаткування.

Якщо кошти отримані як дохід, з якого за законом необхідно сплатити податки, відповідні зобов'язання зберігаються незалежно від того, де людина зберігає гроші.

Чи безпечно зберігати великі суми готівки вдома

Домашній запас готівки може стати у пригоді під час тривалих відключень електроенергії, перебоїв зі зв'язком або тимчасової недоступності банківських сервісів. Водночас зберігання всіх заощаджень удома має певні ризики.

По-перше, готівку можна втратити через крадіжку, пожежу чи інші непередбачувані обставини. По-друге, гроші поступово знецінюються через інфляцію, якщо не приносять доходу.

Частину коштів можна залишити вдома як резерв на непередбачувані ситуації, а інші заощадження розподілити між банківськими депозитами та іншими фінансовими інструментами з урахуванням власних потреб і прийнятного рівня ризику.

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