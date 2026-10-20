Чоловік вставляє картку в банкомат. Фото: Новини.LIVE

У прифронтових районах доступ до банківських послуг може бути обмеженим через бойові дії, перебої з електропостачанням або відсутність працюючих відділень. Проте навіть за таких умов військовослужбовці та цивільні можуть скористатися кількома способами отримання готівки. Варто знати, де зняти гроші поблизу лінії фронту, як працюють мобільні відділення банків і скільки готівки можна отримати на касі магазину, аптеки чи АЗС.

Про доступні способи отримання готівки у прифронтових регіонах розповіли на онлайн-платформі "Гаразд", передають Новини.LIVE.

Реклама

Де зняти готівку в прифронтових районах

Навіть поблизу зони бойових дій можуть працювати окремі банкомати та банківські відділення. Водночас їхня доступність залежить від безпекової ситуації, електропостачання та можливості поповнювати запаси готівки.

Перед зняттям грошей у банкоматі варто перевірити, чи пристрій працює та чи є в ньому кошти. Якщо користуєтеся карткою іншого банку, заздалегідь уточніть можливу комісію.

Також важливо дотримуватися правил безпеки: обирати місця, де перебування не створює додаткових ризиків, і знімати лише необхідну суму.

Читайте також:

Якщо поблизу є відкрите банківське відділення, отримати гроші можна через касу. Для цього можуть знадобитися паспорт громадянина України або ID-картка, військовий квиток — залежно від вимог банку, а також платіжна картка чи інші дані для ідентифікації клієнта.

Як працює мережа POWER BANKING

Ще один спосіб отримати готівку — скористатися черговими відділеннями мережі POWER BANKING. Це спільна ініціатива Національного банку України та українських банків, покликана підтримувати доступність банківських послуг навіть під час тривалих перебоїв з електропостачанням.

У межах цієї мережі діє так званий банкоматний національний роумінг. Він дає змогу клієнтам отримувати готівку з карток різних банків у банкоматах банків-учасників на визначених умовах.

В середньому можна зняти близько 10–20 тисяч гривень за операцію або добу. Однак фактична сума залежить від установлених банком лімітів, наявності грошей у банкоматі та умов обслуговування конкретної картки.

Як отримати готівку через мобільні відділення Ощадбанку

У районах, де стаціонарні банківські відділення не працюють або відсутні, фінансові послуги можуть надавати мобільні відділення АТ "Ощадбанк".

Це спеціально обладнані броньовані автомобілі, призначені для роботи в умовах підвищених безпекових ризиків. Вони допомагають забезпечувати доступ до банківських послуг для військовослужбовців і жителів територій, що постраждали від бойових дій.

Залежно від доступного обладнання та організації роботи мобільні відділення можуть надавати такі послуги:

зняття готівки;

поповнення рахунків;

проведення платежів;

отримання пенсій та соціальних виплат;

виконання інших доступних банківських операцій.

Інформацію про місця роботи мобільних і стаціонарних відділень Ощадбанку варто перевіряти на офіційному сайті установи. Маршрути та графіки обслуговування можуть змінюватися залежно від безпекових умов.

Як зняти гроші на касі магазину, аптеки чи АЗС

Якщо поблизу немає доступного банкомата або банківського відділення, можна скористатися послугою "готівка на касі". Вона дає змогу отримати певну суму готівкою під час оплати покупки платіжною карткою в торгівельній точці, яка підтримує цей сервіс.

Послуга може бути доступна в супермаркетах, аптеках та на автозаправних станціях. Зазвичай про неї повідомляє інформаційна наліпка або плакат біля каси.

За інформацією з вихідного матеріалу, сума видачі може сягати 6000 гривень за одну операцію. Водночас конкретний ліміт установлює торгівельний заклад, а можливість отримати гроші залежить від наявності готівки та працездатності платіжного термінала.

Щоб отримати готівку на касі, потрібно:

Повідомити касира, що ви хочете отримати готівку разом з оплатою покупки. Уточнити доступну суму та повідомити, скільки грошей потрібно зняти. Оплатити товар платіжною карткою або за допомогою Google Pay чи Apple Pay, якщо торгівельна точка підтримує відповідний спосіб оплати. Виконати необхідні дії на платіжному терміналі та підтвердити операцію, зокрема ввести PIN-код, якщо цього вимагає процедура. Отримати покупку, чек і видану готівку.

Перед проведенням операції слід уточнити, чи надається послуга в конкретній торгівельній точці, який ліміт діє та чи передбачена комісія.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку готівку можуть не прийняти в магазині. Касир не повинен відмовляти покупцеві лише через потертість купюри, невелике забруднення чи інші незначні сліди використання. Водночас є винятки — деякі банкноти перестали бути платіжним засобом.

Також Новини.LIVE писали, які ліміти на зняття готівки з кредиток діють в Ощадбанку. Восени продовжують діяти поліпшені умови за оновленою версією картки "Моя кредитка". Клієнтам пропонують індивідуальні умови зняття грошей.