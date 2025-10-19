Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Скільки грошей можна обміняти в банку — ліміти у жовтні

Скільки грошей можна обміняти в банку — ліміти у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 17:45
Оновлено: 18:00
Обмін валют у 2025 році — яку максимальну суму можна обміняти в банках та обмінниках
Долари в конверті. Фото: УНІАН

Банки та обмінники в Україні пропонують усім громадянам обмінювати гривні на долари чи євро і навпаки. Багатьох цікавить, яку суму можна обміняти у 2025 році.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

Реклама
Читайте також:

Скільки грошей можна обміняти у банку

З перших днів повномасштабної війни між Україною та РФ Національний банк України (НБУ) встановив обмеження на операції з іноземними грошима. Нових правил дотримувалися усі банки та обмінники без виключення, та вже у 2023 році Нацбанк відмовився від усіх лімітів на купівлю та продаж валюти.

Відтак, з 1 грудня 2023 року українці можуть обміняти у банку будь-яку суму. Це значить, що за один раз можна купувати стільки валюти, скільки має у запасі банк чи фінансова установа.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що якщо долар в Україні подорожчає до 50 гривень — це свідчитиме про помірне зростання і відносну стабільність на ринку валют. Політик також пояснив, за яких умов вдасться уникнути подорожчання американської валюти. 

Раніше ми розповідали, скільки гривень доведеться витратити, щоб купити 1 тисячу доларів. Дізнавайтесь також, як зміниться курс євро у жовтні.

гроші банки долар євро обмінники
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації