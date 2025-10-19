Обмін валют у 2025 році — яку максимальну суму можна обміняти в банках та обмінниках

Долари в конверті. Фото: УНІАН

Банки та обмінники в Україні пропонують усім громадянам обмінювати гривні на долари чи євро і навпаки. Багатьох цікавить, яку суму можна обміняти у 2025 році.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

Реклама

Читайте також:

Скільки грошей можна обміняти у банку

З перших днів повномасштабної війни між Україною та РФ Національний банк України (НБУ) встановив обмеження на операції з іноземними грошима. Нових правил дотримувалися усі банки та обмінники без виключення, та вже у 2023 році Нацбанк відмовився від усіх лімітів на купівлю та продаж валюти.

Відтак, з 1 грудня 2023 року українці можуть обміняти у банку будь-яку суму. Це значить, що за один раз можна купувати стільки валюти, скільки має у запасі банк чи фінансова установа.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що якщо долар в Україні подорожчає до 50 гривень — це свідчитиме про помірне зростання і відносну стабільність на ринку валют. Політик також пояснив, за яких умов вдасться уникнути подорожчання американської валюти.

Раніше ми розповідали, скільки гривень доведеться витратити, щоб купити 1 тисячу доларів. Дізнавайтесь також, як зміниться курс євро у жовтні.