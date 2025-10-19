Видео
Україна
Видео

Сколько денег можно обменять в банке — лимиты в октябре

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 17:45
обновлено: 18:00
Обмен валют в 2025 году — какую максимальную сумму можно обменять в банках и обменниках
Доллары в конверте. Фото: УНИАН

Банки и обменники в Украине предлагают всем гражданам обменивать гривны на доллары или евро и наоборот. Многих интересует, какую сумму можно обменять в 2025 году.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Читайте также:

Сколько денег можно обменять в банке

С первых дней полномасштабной войны между Украиной и РФ, Национальный банк Украины (НБУ) установил ограничения на операции с иностранными деньгами. Новых правил придерживались все банки и обменники без исключения, но уже в 2023 году Нацбанк отказался от всех лимитов на покупку и продажу валюты.

Поэтому с 1 декабря 2023 года украинцы могут обменять в банке любую сумму. Это значит, что за один раз можно покупать столько валюты, сколько имеет в запасе банк или финансовое учреждение.

Что еще стоит знать

Напомним, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что если доллар в Украине подорожает до 50 гривен — это будет свидетельствовать об умеренном росте и относительной стабильности на рынке валют. Политик также объяснил, при каких условиях удастся избежать подорожания американской валюты.

Ранее мы рассказывали, сколько гривен придется потратить, чтобы купить 1 тысячу долларов. Узнавайте также, как изменится курс евро в октябре.

