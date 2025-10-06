Скільки коштує купити 1 тис. доларів в Україні — курс у жовтні

Долари в конверті. Фото: УНІАН

Українці купують валюту з різних причин. Хтось для подорожей за кордон або для оплати послуг. Ще деяка частка людей займається інвестиціями, тож часто купує долари чи євро для проведення фінансових операцій.

Сайт Новини.LIVE вирішив дізнатися, скільки треба грошей, щоб купити 1 тисячу доларів.

Скільки коштує 1 тис. доларів в Україні у жовтні

Дані на сайті Мінфін свідчать, що станом на 6 жовтня 2025 року для купівлі 1 тисячі гривень потрібно мати понад 40 тисяч гривень. Так, за середнім банківським курсом 1 тис. доларів коштувати 41 025 гривень.

Купівля в обмінниках обійдеться дорожче — за 1 тис. доларів тут треба буде заплатити 41 247 гривень. А якщо брати до уваги курс Національного банку України, то купівля 1 тис. доларів може обійтися у 41 276 гривень.

Тобто, остаточна сума може виявитися меншою чи навіть більшою, адже усе залежить від того, у якій установі ви купуватимете валюту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з початком жовтня валютний ринок повертається до ситуації, яка була у першій половині вересня. Причина: з другої половини місяця почався висхідний тренд з огляду на рішення Федеральної резервної системи США.

На засіданні 17 вересня ФРС знизила відсоткову ставку на 25 базисних пунктів уперше з грудня 2024 року. Ринки відреагували на це рішення зміцненням євро.

Офіційний курс гривні до долара також виріс в Україні. Однак найближчим часом подібні зрушення не передбачаються.

Раніше ми розповідали про долари, які відмовляються приймати в обмінниках. Йдеться про американську валюту давніх років емісії. Дізнавайтесь також, скільки коштуватиме купюра 100 доларів.