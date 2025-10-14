Відео
Курс євро у жовтні — про що попередили українців

Курс євро у жовтні — про що попередили українців

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 19:57
Ринок валют в Україні у жовтні — яким буде курс євро
Табло з курсом валют. Фото: Новини.LIVE

На валютному ринку в Україні у жовтні ситуація залишатиметься відносно стабільною. Курс євро, наприклад, продовжить бути гнучким.

Як розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн фінансовий аналітик Богдан Яремчик, на вартість євро в Україні впливає не тільки ситуація на світових ринках. 

Читайте також:

Що відбуватиметься з курсом євро у жовтні

За словами Богдана Яремчика, у жовтні обмінники встановили курс євро на позначці від 48 до 49 гривень. Втім, як зауважив експерт, курс євро ще залежить від того, як рухається долар щодо гривні: якщо європейська валюта зміцниться проти долара — на валютний ринок з'явиться додатковий тиск.

"Також впливатимуть зміни в ЄС: економічна ситуація, ставка ЄЦБ, енергетичні ціни тощо", — сказав Яремчик.

Фінансовий аналітик очікує, що наприкінці жовтня в парі євро/гривня відбуватимуться незначні коливання на рівні від 48 до 49,5 грн/євро. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Європейському Союзі відмовилися від подальшого друку купюр по 500 євро. Номінал ще перебуває в обігу, однак скоро ці гроші зовсім зникнуть: деякі заклади в Європі вже зараз відмовляються приймати у клієнтів 500 євро. 

Раніше ми розповідали, що євро в Україні може коштувати 55 гривень. Експерти пояснили, що мають зробити українці. Дізнавайтесь також, які купюри долара та євро не підходять для заощаджень. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
