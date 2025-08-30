Відео
УБД та пенсії — які умови призначення діятимуть восени

УБД та пенсії — які умови призначення діятимуть восени

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 19:05
Пенсії для учасників бойових дій — як призначатимуть з осені
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Під час повномасштабної війни з РФ українські військовослужбовці та ветерани почали отримувати додаткові пільги від держави. Наприклад, у вересні 2025 року учасники бойових дій (УБД), якщо виходитимуть на пенсію, отримуватимуть збільшені виплати від держави. 

Яку пенсію матимуть УБД у вересні 

Для кожного учасника бойових дій пенсію розраховують індивідуально. Вона залежить від:

Читайте також:
  • тривалості набутого страхового стажу (або вислуги років для професійних військових);
  • розміру грошового забезпечення, з якого були сплачені страхові внески;
  • наявності та групи інвалідності (якщо є).

У статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" зазначається, що особи з повною вислугою років (25 років для чоловіків/20 років для жінок), можуть отримати пенсію у 65% від грошового забезпечення, плюс 3% за кожен додатковий рік вислуги (але не більше 70% від відповідних сум грошового забезпечення).

Якщо набутого стажу вистачає, але бракує вислуги, тоді ставка знизиться до 50% грошового забезпечення. Але УБД ще додадуть по 1% за кожен наступний рік.

Зауважимо також, що учасникам бойових дій гарантують мінімальний розмір пенсійних виплат. Так, восени 2025 року це 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Йдеться про суму у 4,9 тисячі гривень. 

Які документи потрібні УБД для оформлення пенсії

Учасники бойових дій під час оформлення пенсійних виплат подають оригінали документів, а саме:

  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • трудова книжка або документи про стаж (про проходження військової служби);
  • довідку про грошове забезпечення до грудня 2016 року (якщо немає даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб);
  • посвідчення учасника бойових дій;
  • довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України;
  • фото — щоб отримати пенсійного посвідчення.

Заяву про призначення пенсії УБД подає на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Її також можна подати особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ.

Нагадаємо, що УБД можуть отримати спрощений доступ до державної служби. Так, для ветеранів скасують обов'язкову співбесіду. Дізнавайтесь також, якими житловими пільгами користуються УБД

виплати гроші ветерани УБД пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
