Пенсії для учасників бойових дій — як призначатимуть з осені

Під час повномасштабної війни з РФ українські військовослужбовці та ветерани почали отримувати додаткові пільги від держави. Наприклад, у вересні 2025 року учасники бойових дій (УБД), якщо виходитимуть на пенсію, отримуватимуть збільшені виплати від держави.

Яку пенсію матимуть УБД у вересні

Для кожного учасника бойових дій пенсію розраховують індивідуально. Вона залежить від:

тривалості набутого страхового стажу (або вислуги років для професійних військових);

розміру грошового забезпечення, з якого були сплачені страхові внески;

наявності та групи інвалідності (якщо є).

У статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" зазначається, що особи з повною вислугою років (25 років для чоловіків/20 років для жінок), можуть отримати пенсію у 65% від грошового забезпечення, плюс 3% за кожен додатковий рік вислуги (але не більше 70% від відповідних сум грошового забезпечення).

Якщо набутого стажу вистачає, але бракує вислуги, тоді ставка знизиться до 50% грошового забезпечення. Але УБД ще додадуть по 1% за кожен наступний рік.

Зауважимо також, що учасникам бойових дій гарантують мінімальний розмір пенсійних виплат. Так, восени 2025 року це 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Йдеться про суму у 4,9 тисячі гривень.

Які документи потрібні УБД для оформлення пенсії

Учасники бойових дій під час оформлення пенсійних виплат подають оригінали документів, а саме:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудова книжка або документи про стаж (про проходження військової служби);

довідку про грошове забезпечення до грудня 2016 року (якщо немає даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб);

посвідчення учасника бойових дій;

довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України;

фото — щоб отримати пенсійного посвідчення.

Заяву про призначення пенсії УБД подає на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Її також можна подати особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ.

Нагадаємо, що УБД можуть отримати спрощений доступ до державної служби. Так, для ветеранів скасують обов'язкову співбесіду. Дізнавайтесь також, якими житловими пільгами користуються УБД.