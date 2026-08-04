Зарплати суддів в Україні: у кого винагорода сягнула 446 720 грн

Жінка в офісі, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні спостерігається стабільне зростання середньої заробітної плати працівників центральних органів судової влади. Упродовж першого півріччя 2026 року найбільш динамічніше змінювались суддівські винагороди у Верховному Суді, Вищій кваліфікаційній комісії суддів та у Вищій раді правосуддя.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на оприлюднену інформацію Міністерства фінансів.

Як змінились зарплати у центральних органах судової влади

Згідно з даними Мінфіну, Верховний Суд лідирує за найбільш суттєвим зростанням оплати праці за останні шість місяців року, де середня сума додала майже 140 000 грн, сягнувши 446 720 грн (на 45,4%). Тоді як на початку року суддівська винагорода становила 307 310 грн.

Оплата праці у Вищій кваліфікаційній комісії суддів підвищилась за пів року до 301 380 грн (на 8,2%), у Вищій раді правосуддя — до 319 070 грн (на 1,3%).

У загальному середнє значення винагороди у вищевказаних органах зросло на 29 850 грн, або на 23,7%. Показник підвищився з січня 126 130 грн до 155 980 грн.

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Зарплати суддів. Джерело: Мінфін

За шість місяців року середня суддівська винагорода змінилась так:

У Верховному суді

січень — 307 310 грн;

червень — 446 720 грн.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів

січень — 278 480 грн;

червень — 301 380 грн.

У Вищій раді правосуддя

січень — 315 010 грн;

червень — 319 070 грн.

У Вищому антикорупційному суді

січень — 193 310 грн;

червень — 197 810 грн.

У Державній судовій адміністрації

січень — 117 920 грн;

червень — 144 430 грн.

У Конституційному Суді

січень — 345 340 грн;

червень — 375 280 грн.

Яка середня зарплата в апаратах органів судової влади

У червні 2026 року загалом в органах судової влади центрального рівня зарплату нарахували для 2 457 працівників. У середньому оплата праці в апаратах органів судової влади центрального рівня становила 71 460 грн.

Найвище середнє значення з-поміж установ судової влади було у Вищому суді з питань інтелектуальної власності — 102 100 грн. Примітно те, що у цій установі числиться тільки один працівник.

Інші середні зарплати працівників в апаратах перебувають на такому рівні:

у Верховному Суді — 78 260 грн;

у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України — 75 630 грн;

у Вищій раді правосуддя — 68 870 грн;

у Вищому антикорупційному суді — 68 580 грн;

у Державній судовій адміністрації України — 67 510 грн;

у Конституційному Суді України — 58 640 грн;

у Національній школі суддів України — 57 750 грн;

у Службі судової охорони — 52 110 грн.

До середньомісячного розміру зарплати входять всі виплати: посадові оклади, варіативні частини (премії), гарантійні та компенсаційні виплати, перерахунки за минулі періоди.

Зарплати у судових органах. Джерело: Мінфін

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що в країнах ЄС темпи зростання заробітної плати можуть прискоритися наприкінці року. Водночас керівник фінансового комітету ВРУ зазначив, що в Україні теж важливе послідовне підвищення соціальних стандартів та мінімальної зарплати, і необхідно враховувати зворотний вплив, оскільки інфляція знецінює доходи.

Також Новини.LIVE писали, що індекс інфляції за червень у 99,9%, від якого залежить осучаснення зарплати у бюджетній сфері, не перевищив поріг індексації у 103%. Через це, у серпні доходи бюджетників будуть збережені на попередньому рівні. Роботодавці будуть застосовувати у серпні ті ж правила індексації, що й у попередні два місяці.