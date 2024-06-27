Петиція до Зеленського — українці просять скасувати нові тарифи

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Петиція до президента Володимира Зеленського про заборону підвищення тарифу на електроенергію та скасування великих заробітних плат чиновників під час війни зібрала необхідну кількість підписів для розгляду. Українці просять знайти інші шляхи наповнення бюджету.

Про це свідчить інформація на сайті глави держави.

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Відповідна петиція на сайті глави держави набрала понад 25 304 підписи за необхідних 25 000 для розгляду.

За словами автора опублікованої 3 червня петиції Романа Парфьонова, в країні необхідно запровадити заборону на підвищення тарифів під час війни.

"Ми, громадяни України, звертаємося до вас із настійливим проханням заборонити підвищення цін на електроенергію в умовах війни та воєнних дій на території нашої країни", — йдеться у петиції.

Серед аргументів — низький рівень зарплат більшості громадян, що не відповідає новій вартості електричної енергії. Чоловік також нагадав про часткове порушення владою мораторію на підвищення тарифів до кінця воєнного стану (щодо тарифів на газ, опалення, гарячу воду) та проігноровані "обіцянки".

"Ми розуміємо, що енергосистема країни потребує ремонту та оновлення, але закликаємо уряд знайти інші способи фінансування цих робіт…", — написав громадянин.

Також у петиції автор запропонував скоротити заробітні плати депутатам і державним службовцям, заборонити нарахування премій.

"Ми вимагаємо від уряду звітності за кожним напрямком використання коштів, виділених міжнародними партнерами на ремонт енергосистеми, і просимо Вас, пане Президенте, проконтролювати виконання цих вимог", — додав він.

Джерело: сайт ОП

Як відомо, з 1 червня в Україні підвищили тариф на електрику для населення на 60%. Ця послуга за час війни подорожчала на 130%. Зараз ціна становить 4,32 кВт-год.

На тлі підвищення тарифів через скрутну ситуацію в країні українські чиновники та депутати продовжують отримувати високі заробітні плати, які перевищують подекуди 2 млн грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, торік членам правління НАК "Нафтогаз України" виплатили десятки мільйонів гривень у вигляді зарплати. Про це свідчить інформація в деклараціях за минулий рік.

Також ми писали, що судді оприлюднили декларації з отриманими доходами. Деякі працівники Феміди у середньому заробляють близько 430 тис. гривень.